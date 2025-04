Ponad 10 tysięcy migrantów zawróconych z Niemiec do Polski. Straż Graniczna reaguje

Jak ustaliła Interia, od stycznia 2024 do końca lutego 2025 roku niemiecka Policja Federalna zawróciła do Polski ponad 10 tysięcy migrantów. Najczęściej są to obywatele Ukrainy z polskimi kartami pobytu, ale z przeterminowanymi dokumentami tożsamości. Dane te wywołały pytania o to, jak wygląda kontrola granicy po polskiej stronie i co dzieje się z zawróconymi osobami.

Rzecznik Straży Granicznej, ppłk Andrzej Juźwiak, zapewnia, że funkcjonariusze są stale obecni na całym odcinku polsko-niemieckiej granicy. Działania obejmują zarówno wykrywanie nielegalnej migracji, jak i inne przestępstwa transgraniczne.

„Mundurowi działają na głównych szlakach komunikacyjnych, mostach granicznych oraz w rejonach dawnych przejść. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na zagrożenia” – podkreśla ppłk Juźwiak.

Tylko między 4 a 8 kwietnia 2025 roku Straż Graniczna skontrolowała 550 osób, zatrzymując 18 cudzoziemców.

W odpowiedzi na pytanie, czy Niemcy informują o osobach zawracanych do Polski, Juźwiak przyznaje: „Strona niemiecka nie ma obowiązku informowania o tych przypadkach. Mimo to utrzymujemy ścisłą współpracę”.

Współpraca obejmuje m.in. wymianę informacji, wspólne patrole i placówki. Kluczową rolę odgrywa Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, gdzie funkcjonariusze analizują sytuację w strefie przygranicznej.

Zatrzymani cudzoziemcy poddawani są indywidualnej ocenie. Straż Graniczna sprawdza ich status prawno-pobytowy. W zależności od wyników kontroli:

mogą zostać skierowani do ośrodków recepcyjnych,

umieszczeni w strzeżonych ośrodkach lub aresztach dla cudzoziemców,

lub objęci środkami alternatywnymi do detencji.

„Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie” – podkreśla Juźwiak.

Do danych odniósł się również wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, który tłumaczy, że główną przyczyną zawracania migrantów są braki formalne, a nie nowa fala migracyjna.

„To głównie Ukraińcy z polskimi kartami pobytu, ale z przeterminowanymi paszportami” – napisał Duszczyk w serwisie X. Jak dodał, migranci „z tzw. śladem białoruskim” praktycznie zniknęli z danych od początku 2025 roku.

W marcu br. informowaliśmy, że od stycznia do września 2024 Niemcy odesłali do Polski około 9 tys. nielegalnych imigrantów. „Panie Premierze statystyki niemieckiego rządu, tu publikacja z Bundestagu, wykazują jedynie 24 wydaleń (Zurückweisungen z Niemiec do Polski) od 1 stycznia do września 2023 roku – niestety w 2024 roku liczba ta sięga blisko 9000, o czym też mówi strona niemiecka w dokumentach dostępnych na stronie Bundestagu” – napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Aleksandra Fedorska zwracając się do Donalda Tuska.

Przypomnijmy, że w Niemczech przy granicy z Polską powstało tzw. Centrum Dublińskie, z którego imigranci będą wysyłani do naszego kraju. Według strony niemieckiej chodzi o osoby, które wcześniej ubiegały się o azyl w Polsce. Cały ośrodek może pomieścić 250 cudzoziemców. Z ośrodka będą odsyłani Syryjczycy, Irańczycy, Turcy, Afgańczycy i przedstawiciele innych narodowości.

Kresy.pl / interia.pl