Polacy będą mogli zbierać chrust – nowe wytyczne Lasów Państwowych

Nowe zdjęcia, które zostały dostarczone przez Maxar Technologies, pokazują statek "Matros Pozynich" w Latakii 27 maja. CNN podało w niedzielę, że to jeden z trzech statków, które od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ładują zboże w krymskim porcie Sewastopol. Ostatni raz widziano go w Sewastopolu 19 maja. Śledzono go następnie, jak przepływa przez cieśninę Bosfor i kieruje się na południe wzdłuż tureckiego wybrzeża. Na statku może być ok. 30 tys. ton zboża.

🚢 Russian ship "Matros Pozynych" arrived in Syria with another cargo of grain, probably stolen from Ukraine - CNN with reference to the photos of Maxar Technologies pic.twitter.com/x57Lk4N5yz