Portugalia: protestujący rolnicy zablokowali drogi do Hiszpanii

W proteście przeciwko importowi taniej żywności, niewystarczającej pomocy ze strony państwa i nadmiernym regulacjom, portugalscy rolnicy wyjechali na drogi, dołączając do rolników z innych krajów.

W czwartek portugalscy rolnicy dołączyli do innych protestujących rolników w krajach Europy. Zablokowali ciągnikami rolniczymi kilka ważnych dróg, łączących Portugalię z Hiszpanią. Skarżą się na import tanich produktów żywnościowych, niewystarczające wsparcie ze strony państwa oraz nadmierne regulacje. Ich zdaniem, rząd redukuje wsparcie dla rolnictwa.

Uczestnicy protestów zablokowali ruch w obu kierunkach m.in. na autostradzie i drodze szybkiego ruchu. Akcja odbywała się spokojnie. Największe protesty odbywają się w środkowej i wschodniej części Portugalii.

