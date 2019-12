Rada Warszawy może podjąć walkę z zalewem szyldów i reklam

Już 16 stycznia rada miasta Warszawy może zajęć się projektem uchwały krajobrazowej, która ustali zasady umieszczania szyldów i banerów reklamowych w przestrzeni miejskiej.

Władze Warszawy dyskutują nad wprowadzeniem tego rodzaju przepisów już do 2015 r. To właśnie w tymże roku uchwalona przez Sejm ustawa umożliwiła władzom gmin porządkowanie zasad umieszczania szyldów reklamowych przez podmioty komercyjne. Ustawa pozwala samorządom ustalać zasady ich umieszczania oraz egzekwować kary za łamanie tych zasad.

W grudniu projekt uchwały w tej sprawie trafił do radnych. Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska stwierdziła, że może on trafić pod obrady już na pierwszej sesji rady w nowym roku czyli 16 stycznia. Wcześniej projekt musi zostać zaopiniowany prze dwie komisje, które zbiorą się 7 i 9 stycznia.

Projekt ustanawia zasady w zakresie instalowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych w rodzaju szyldów oraz obiektów małej architektury (ławki, słupki, kosze na śmieci) i ogrodzeń. Z informacji jakie za PAP przytoczył w niedzielę portal Forsal wynika, że ustanowi on generalną zasadę umieszczania szyldów na poziomie parterów budynków. Tablice reklamowe mogłyby zaś pojawić się tylko na określonych przez uchwałę ciągach komunikacyjnych. Ograniczeniom podlegałoby także umieszczanie wyświetlaczy i ekranów.

Uchwała zakłada okresy przejściowe by dać czas podmiotom umieszczającym szyldy czy tablice reklamowe na przystosowanie się do nowych reguł. Mają one wynosić od 2 do 5 lat.

Przepisy porządkujące kwestie umieszczania tablic reklamowych i szyldów przyjęła już między innymi gmina Kościelisko na Podhalu.

