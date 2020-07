Mosbacher znów broni TVN. Ostra bura dla europosłanki z PiS

Georgette Mosbacher ostro skrytykowała Beatę Mazurek za powiązanie stacji TVN z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi. To kolejny raz, gdy ambasador USA w Polsce broni tę amerykańską stację nadającą w Polsce przed atakami polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Mosbacher zamieściła w poniedziałek na Twitterze wpis, w którym zarzuciła byłej wicemarszałek Sejmu z PiS, a obecnie europosłance Beacie Mazurek kłamstwo. „Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI” – napisała dyplomatka USA dodając, że Mazurek „powinna się wstydzić”. Zdaniem Mosbacher taka sugestia jest „poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków”.

Wpis o podobnej treści Mosbacher zamieściła także w języku angielskim.

.@BeataMK – shame on you for perpetuating what you know is an absolute lie by suggesting that TVN is WSI. This is beneath a representative of the Polish people.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) July 6, 2020