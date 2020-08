Borrell: UE nie uznaje oficjalnego wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi

Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell poinformował w piątek wieczorem na Twitterze, że Unia Europejska nie uznaje wyniku wyborów prezydenckich na Białorusi, wedle których wybory wygrał Aleksandr Łukaszenko.

W piątek 14 sierpnia za pomocą wideokonferencji odbyła się narada ministrów spraw zagranicznych UE. Borrell określił spotkanie jako „dobre i konstruktywne”. Odnośnie Białorusi napisał, że „UE nie akceptuje wyników wyborów”. Szef unijnej dyplomacji ogłosił rozpoczęcie prac nad sankcjami wobec „osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszowanie” wyborów.

Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

