Koronawirus wystraszył krwiodawców – w Polsce zaczyna brakować krwi

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi. W związku z pandemią COVID-19 jest ona szczególnie potrzebna, tymczasem krwiodawcy przestali oddawać krew.

Na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa w ostatnich dniach pojawiły się apele o oddawanie krwi. „W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich zdrowych osób, które o ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi. Apelujemy o oddawanie krwi, ponieważ jest ona potrzebna szczególnie teraz” – apeluje RCKiK we Wrocławiu.

Krwi brakuje również w Warszawie. Jak podał we wtorek Super Express powołując się na warszawskie RCKiK, obawa przed zarażeniem się koronawirusem spowodowała, że krew oddaje znacznie mniej dawców. „Pozyskiwanie krwi z innych centrów też jest bardzo utrudnione z uwagi na to, że borykają się z podobnymi problemami” – stwierdzono w warszawskim RCKiK. Podobna sytuacja panuje w Radomiu, gdzie brakuje krwi 0 RH -, B RH – oraz AB RH -. Niski jest również poziom grup A RH – i 0 RH +.

Na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych można na bieżąco sprawdzać, jaki jest stan zapasów krwi oraz których grup najbardziej brakuje. Przed udaniem się do stacji krwiodawstwa należy także sprawdzić, czy nie została ona zamknięta z powodu pandemii, bądź nie zmieniono jej godzin otwarcia. Krwiodawcy są też proszeni o przychodzenie do stacji bez osób towarzyszących – chodzi o uniknięcie tłoku.

Stacje krwiodawstwa nie przeprowadzają badań na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Jak podaje strona Krwiodawcy.org, na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że koronawirus może być przekazany biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu. Jednak dawcy, u których w ciągu 14 dni po oddaniu krwi zostanie wykryty koronawirus, są proszeni o zgłaszanie tego faktu w RCKiK.

