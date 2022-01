Kanada dopuściła do powszechnego użytku pierwszy lek przeciw COVID-19

Ministerstwo Zdrowia Kanady zatwierdziło lek przeciw COVID-19 do samodzielnego użytku przez chorych.

Zgodnie z decyzją ministerstwa chorzy na COVID-19 będą mogli użyć w czasie leczenia domowego Paxlovid to jest kombinacji dwóch leków przeciwwirusowych: nirmatrelviru i ritonaviru, podał w poniedziałek portal telewizji Polsat News. Oba są produkowane przez koncern Pfizer.

„Będzie ogromne zapotrzebowanie na tę terapię, która jest pierwszym lekiem doustnym do stosowania w domu” – powiedziała na konferencji prasowej federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam, która przyznała, że na razie dostawy leku będą niewielkie. Zostały one zamówione przez władze Kanady jeszcze w grudnia. A teraz zaczną być rozpowszechniane. Będzie to pierwszy lek przeciw COVID-19 do użytku domowego.

Kombinacja dwóch substancji powoduje zahamowanie namnażania się wirusa, co ma łagodzić symptomy choroby i skracać czas jej trwania. W ramach terapii przez pięć dni, dwa razy dziennie – trzeba będzie przyjmować dwie tabletki nirmatrelviru i jedną ritonaviru. Ten ostatni to lek stosowany przeciwko HIV.

Lekarze podkreślali, że skuteczność terapii będzie warunkowana szybką diagnozą, bowiem terapia jest najbardziej skuteczna w początkowej fazie choroby, przy lekkich lub średnich jej objawach.

Dr Marc Berthiaume, który jest dyrektorem Biura Nauk Medycznych federalnego Ministerstwa Zdrowia Kanady przestrzegał przy tym przed nieroztropnym używanie nowego leku. Zalecił chorym sprawdzanie, czy Paxlovid może być łączony z innymi zażywanymi przez nich lekami. Polsat News podaje w tym kontekście, że skutki uboczne może dać łączenie leku przeciwko COVID-19 z lekami antyalergicznymi, czy z lekami dla obniżania poziomu cholesterolu.

Obecni na konferencji prasowej lekarze podkreślili przy tym, że wprowadzenie do powszechnego użytku nowej terapii nie może być traktowane jako strategia zastępująca masowe szczepienia przeciw COVID-19.

