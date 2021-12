Wiceminister zdrowia ocenił w Sejmie skuteczność szczepionek

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wystąpił w czwartek na forum Sejmu komentując sprawozdanie Komisji Zdrowia.

Komisja Zdrowia referowała przed posłami projekt ustawy rekompensacyjnej. Ma ona określić sposób realizacji odszkodowań między innymi dla osób, które ucierpią od skutków ubocznych przyjętych szczepionek. Przy tej okazji posłowie pytali o sytuację epidemiologiczną oraz zakres skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19.

„Mówiłem to już na tej sali. Na 10 osób zakażonych, 9 to są osoby niezaszczepione. Na 100 osób, które trafiają do szpitali z powodu COVID-19, 95 to są osoby niezaszczepione” – stwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił on, że „Na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione. To statystyka, która dobitnie przekonuje nas, że szczepienia są skuteczne, są bezpieczne”.

Kraska zreasumował swoją wypowiedź uznając, że szczepienia preparatami przeciw COVID-19 są jedyną drogą aby uniknąć „kolejnych niepotrzebnych zgonów”, jak zacytował portal tygodnika „Wprost”.

Jak podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia w ciągu minionej doby odnotowano 27 458 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS CoV-2. Dzień wcześniej było to 28 543. Tego dnia w Polsce zmarło 571 chorych na COVID-19. Był to trzeci pod tym względem wynik na świecie. Większą liczbę zgonów chorych na COVID-19 odnotowano tego dnia tylko w USA i Rosji.

wprost.pl/worldometers.com/kresy.pl