Polska wysyła Ukrainie cysterny i pompy wodne

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skomentował wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. "Jest to coś, co ma nowy wymiar, ale pasuje do sposobu, w jaki Putin prowadzi tę wojnę" - oświadczył.

We wtorek niemiecki kanclerz Olaf Scholz oskarżył Rosję o coraz częstsze atakowanie celów cywilnych. "Jest to również coś, co dołącza do wielu zbrodni, które widzieliśmy na Ukrainie, a które zostały popełnione przez rosyjskich żołnierzy" - oświadczył, cytowany przez portal Deutsche Welle. Podkreślił, że rosyjskie siły zbrojne atakują wsie, szpitale, szkoły i infrastrukturę.

"Dlatego jest to coś, co ma nowy wymiar, ale pasuje do sposobu, w jaki Putin prowadzi tę wojnę" - powiedział.