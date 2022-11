Zwolennicy rannego w zamachu byłego premiera Pakistanu blokują drogi

Zwolennicy byłego premiera Pakistanu Imrana Khana w poniedziałek zablokowali autostradę Islamabad-Lahore.

Zwolennicy Khana chcą w ten sposób zaprotestować w obliczu niedawnego zamachu na ich przywódcę, który w zeszłym tygodniu został w północno-wschodniej prowincji Pendżab postrzelony z broni palnej.

Protestujący należący do partii Khana Tehreek-e-Insaf. Jak podała w poniedziałek turecka agencja informacyjna Anadolu khaniści zablokowali również drogi w Rawalpindi, północno-wschodnim mieście garnizonowym Pakistanu, graniczącym z Islamabadem.

Protestujący postawili postulaty dymisji premiera Shehbaza Sharifa, ministra spraw wewnętrznych Rany Sanaullaha i wysokiego urzędnika wywiadu, których Khan oskarżył o udział w zamachu na swojego życie.

Policja w Islamabadzie w oświadczeniu poinformowała, że ​​wysłała policjantów i oddziały komandosów, aby oczyścili autostradę. „Sprawy będą wszczynane przeciwko tym, którzy blokują drogi” – ostrzegła stołeczna policja.

W niedzielę Khan ogłosił wznowienie swojego akcji marszu na Islamabad – stolicę kraju. Ma on ruszyć we we wtorek. Jak powiedział były premier marsz potrwa jeszcze „od 10 do 14” dni, aby dotrzeć do miasta garnizonowego Rawalpindi.

Jednak w poniedziałek jego partia powiedziała, że ​​marsz zostanie wznowiony w środę od tego samego miejsca, w którym Khan został zaatakowany i ranny w zeszłym tygodniu.

Wcześniej Khan zawiesił „długi marsz” w ostatni czwartek po nieudanym zamachu na niego w dystrykcie Wazirabad w północno-wschodniej prowincji Pendżab, rządzonym przez jego centroprawicową partię Tehreek-e-Insaf w Pakistanie.

W zamachu z 3 listopada Khan został ranny w nogę. Byłego polityka ostrzelano, gdy stał na dachu zmodyfikowanej ciężarówki kontenerowej.

W sobotę premier Sharif odrzucił zarzuty Khana i powiedział, że nie przedstawiono żadnych dowodów przeciwko trzem osobom wymienionym przez Khana, jako odpowiedzialne za zamach. Sharif wezwał również Sąd Najwyższy do utworzenia pełnej komisji sądowej do zbadania „poważnych” zarzutów.

Marsz rozpoczęty przez Khana w celu zmuszenia obecnych władz do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Obecny rząd wielokrotnie zapowiadał, że zgodnie z planem wybory odbędą się w przyszłym roku. Jednak w zeszłym miesiącu pakistańska komisja wyborcza orzekła, że Khan nie może ubiegać się mandat parlamentarny. Został oskarżony o błędne zadeklarowanie prezentów od zagranicznych dygnitarzy i wpływów z ich rzekomej sprzedaży. Prezenty obejmowały zegarki Rolex, pierścień i parę spinek do koszuli.

Kwietniowe obalenie Khana poprzedzone zostało dramatyczną grą premiera. Ogłosił on rozwiązanie parlamentu i rozpisanie przedterminowych wyborów. Rozpatrując wniosek opozycji w tej sprawie, pakistański Sąd Najwyższy uznał działanie premiera za niekonstytucyjne i zdecydował, że obecna izba może głosować nad wnioskiem o odwołanie premiera.

aa.com.tr/kresy.pl