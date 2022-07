Porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu w UE

Według czeskiej Prezydencji w ramach Unii Europejskiej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia gazu.

Informacja taka pojawiła się we wtorek w południe na oficjalnym koncie czeskiej Prezydencji w UE na Twitterze. „To nie była Mission Impossible. Ministrowie osiągnęli porozumienie polityczne o zmniejszeniu zużycia węgla przed nadchodzącą zimą!” – napisano na koncie.

🔋 #TTE Energy | 👏 This was not a Mission Impossible! Ministers have reached a political agreement on gas demand reduction ahead of the upcoming winter.#EU2022CZ pic.twitter.com/XBnKuTs75W

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) July 26, 2022