Malediwy zakazały wjazdu turystom posiadającym paszport Izraela

Władze Malediwów ogłosiły we wtorek, że zakazują Izraelczykom wjazdu na swoje wyspy w ramach solidarności z Palestyną – poinformowało biuro prezydenta Malediwów, Mohameda Muizzu.

Prezydent Mohamed Muizzu ratyfikował Trzecią Poprawkę do Ustawy o Imigracji Malediwów, która wcześniej została uchwalona przez miejscowy parlament – Madżlis. Muizzu uzasadnił, że jest ona gestem solidarności z Palestyńczykami i trwające katy ludobójstwa popełniane przez Izrael. Rzecznik biura Muizzu powiedział agencji AFP, że zakaz zostanie wprowadzony natychmiast.

Partie opozycyjne i sojusznicy rządu na Malediwach już od dłuższego wywierali presję na Muizzu, aby zakazał wjazdu Izraelczykom na znak sprzeciwu wobec wojny w Strefie Gazy.

Zmieniona ustawa imigracyjna zabrania wjazdu posiadaczom paszportów Izraela, chociaż osoby o podwójnym obywatelstwie mogą nadal odwiedzać wyspiarski kraj, używając dokumentów innych niż izraelskie — poinformował lokalny portal informacyjny Maldives Independent.

Według izby turystycznej Malediwów – w 2023 r. ten kraj odwiedziło ponad 11 tys. Izraelczyków,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela w zeszłym roku apelowało do obywateli, aby unikali podróży na Malediwy. W tym czasie rząd Malediwów ogłosił decyzję gabinetu o zmianie przepisów, aby uniemożliwić posiadaczom paszportów izraelskich wjazd do kraju, a także powołał podkomitet nadzorujący ten proces.

Izrael nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Malediwami, odkąd zostały one zawieszone w 1974 r. W latach 80. XX wieku ten wyspiarski kraj nałożył na turystów z Izraela zakaz podróżowania, który zniósł na początku lat 90. W 2010 r. Malediwy podjęły próbę nawiązania stosunków dyplomatycznych ze stroną izraelską, ale już po dwóch latach zrezygnowały z tego pomysłu.

Zobacz także: Macron chce oddania Strefy Gazy pod władzę Autonomii Palestyńskiej

Warto przeczytać: Ostatni funkcjonalny szpital w Strefie Gazy zbombardowany [+VIDEO]

Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Liczba ofiar śmiertelnych w Izraelu w wyniku ataków Hamasu z 7 października wynosi 1139 osób. Przy czym część zginęła na skutek interwencji izraelskiej armii.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Strefy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody, dzieląc ją na dwie części. Dochodziło do ataków w Izraelczyków na konwoje humanitarne. W jednym z takich ataków zginął polski wolontariusz Damian Soból.

Struktury medyczne Paletyńczyków zaktuwalizowały liczbę ofiar wojny trwającej do października 2023 roku. Zginęło w niej 50 423 Palestyńczyków, a 114 638 zostało rannych Palestyńczyków.

Jak podawaliśmy jeszcze w zeszłym roku, Biuro Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych poinformowało, że ​​zweryfikowała dane dotyczące 8119 osób zabitych w Strefie Gazy od listopada 2023 r. do kwietnia 2024 r. Jej analiza wykazała, że ​​około 44 proc. zweryfikowanych ofiar to dzieci, a 26 proc. to kobiety. Wśród zabitych najwięcej było osób w wieku od pięciu do dziewięciu lat.

9 stycznia skonfliktowane strony zdołały uzgodnić rozejm. Plan na pierwszy etap rozejmu zakładał, iż potrwa on 42 dni. W tym czasie wypełniono jego warunki. Wojska izraelskie wycofały się na perfyerie Strefy Gazy i dopuściły pomoc humanitarną oraz pozwoliły na powrót uchodźców do swoich domów bez osobistych kontroli.

Kikudziesięciu izraelskich zakładników zwolnionych przez Hamas zostało wymieniony na około 2 tys. palestyńskich skazańców i aresztantów, których zwolnili z kolei Izraelczycy.

Już 16 dnia od wejścia w życia zawieszenia broni miały się rozpocząć konkretne rozmowy o uwolnieniu kolejnych zakładników w drugim etapie. W ramach niego podpisane miały zostać “protokoły” regulujące powrót wszystkich uchodźców palestyńskich do pierwotnych miejsc zamieszkania w Strefie Gazy, w tym do jej północnej części, bez rewidowania przez izraelskich żołnierzy czy funkcjonariuszy. W drugim etapie miało się też dokonać zwolnienie przez Hamas reszty zakładników.

2 marca Izrael wstrzymał wjazd wszelkiej pomocy humanitarnej do Strefy Gazy po zakończeniu terminu pierwszej fazy rozejmu. Prowadził też w eksklawie działania zbrojne niskiej intensywności prowadzące do śmierci cywilów. 18 marca Izrael zerwał rozejm i reaktywował masowe ataki na palestyńską eksklawę.

Kresy.pl/TimesofIsrael.com