Ostatni funkcjonalny szpital w Strefie Gazy zbombardowany [+VIDEO]

Izrael zrujnował część ostatniego funkcjonalnego szpitala w Strefie Gazy. Nalot Izraelczyków zniszczył blok oddział chirurgiczny i oddział intensywnej terapii Szpitala al-Ahli.

Na krótko przed atakiem siły zbrojne Izraela wydały ostrzeżnie w tej sprawie, co spowodowało chaotyczną ewakuację krytycznie chorych pacjentów. W oświadczeniu diecezja jerozolimska poinformowała, że ​bombardowanie w dwóch falach zniszczyły dwupiętrowe laboratorium genetyczne szpitala oraz uszkodziły budynki apteki i oddziału ratunkowego.

ISRAEL BOMBED CHRISTIAN AL AHLI HOSPITAL IN GAZA CITY On Palm Sunday, Israel bombed the only Christian hospital in Gaza. The emergency department building has been completely destroyed to the ground. The entire hospital is now out of service. pic.twitter.com/7cFU4CzWT5 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 13, 2025

In yet another crime added to the long list of infractions by the occupation, the Baptist Ahli Hospital has once again been targeted tonight. The emergency room, pharmacy, and surrounding buildings were severely damaged in this most recent attack, which terrified and alarmed more… pic.twitter.com/C8bgAWYfcc — Dr Fadel Naim (@fnaim65) April 13, 2025

🚨🚨Today’s Israeli war crime of bombing Al Ahli Baptist hospital in Gaza city was not a one-off. The bombardment of the Anglican Hopsital has two goals: Destroying the last remaining and partially operating hospital in Gaza city, and, on Palm Sunday, targeting the remaining… pic.twitter.com/ZjkNc6KY0b — Husam Zomlot (@hzomlot) April 13, 2025

Atak spowodował również inne szkody uboczne w okolicznych budynkach, w tym w budynku Kościoła Świętego Filipa. „Diecezja jerozolimska jest przerażona bombardowaniem szpitala, które miało miejsce już po raz piąty od początku wojny w 2023 r. – tym razem w poranek Niedzieli Palmowej i na początku Wielkiego Tygodnia” – napisano w oświadczeniu, które przytoczyła Al Jazeera.

Palestyńskie struktury medyczne poinformowały, że budynek został „całkowicie zniszczony”, co doprowadziło do „przymusowego przeniesienia pacjentów i personelu szpitala”.

Z kolei Izraelczycy oświadczyli, że zbombardowały szpital ponieważ znajdowało się w nim centrum dowodzenia Hamasu, podejmując środki „w celu złagodzenia szkód wyrządzonych cywilom lub personelowi szpitala”, co miało zostać osiągnięte przez „wydanie ostrzeżeń w rejonie infrastruktury terrorystycznej, użycie precyzyjnej amunicji i nadzór lotniczy”, zacytowało BBC.

Lokalny dziennikarz pracujący w szpitalu powiedział, że Izraelczycy zadzwonili do lekarza operującego na oddziale ratunkowym i zwróciła się do niego o natychmiastową ewakuację szpitala, nie dłuższą niż w 20 minut.

Al-Ahli – przed wojną niewielki ośrodek medyczny w warunkach eksklawy – był jedynym w pełni funkcjonalnym szpitalem w mieście Gaza, po zniszczeniu kompleksu medycznego Al-Szifa i szpitali w północnej części Strefy.

aljazeera.com/bbc.com/kresy.pl