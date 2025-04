Nowy etap w rozwoju polskiej amunicji 155 mm – prototypy już wkrótce

Kandydat Partii Socjaldemokratycznej (PSD), Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) i Demokratycznego Związku Węgrów Rumunii (UMDR-RMDSZ) Crin Antonescu zadeklarował, że będzie działał na rzecz wsparcia Unii Europejskiej i NATO dla władz Modławii. Zarazem podkreślił, że chce utrzymania "otwartych drzwi" na możliwość połączenia dwóch państw.

„Uważam, że szansa dla Rumunii, aby zrobić wszystko, co w jej mocy dla bezpieczeństwa Mołdawii, to nie tylko gest przyjaźni i braterstwa. To także gest skierowany na własne bezpieczeństwo. Zgadzam się z tobą, że prezydent taki jak Simion czy Ponta jest większym zagrożeniem dla Mołdawii niż dla Rumunii, ponieważ Rumunia, w przeciwieństwie do Mołdawii, jest już członkiem NATO" - powiedział w sobotnim wywiadzie telewizyjnym Antonescu. W ten sposób odniósł się do swoich kontrkandydatów - narodowego populisty George Simiona i byłego socjaldemokratycznego premiera Victora Ponty, jak przytoczył mołdawski portal Newsmaker. Simion jest obecnie liderem sondaży.