Australijski rząd odstraszał migrantów za pomocą pesymistycznych horoskopów

Amerykański portal BuzzFeed.News dotarł do horoskopu stworzonego przez australijski rząd, którego celem było zniechęcenie mieszkańców Sri Lanki do prób nielegalnego przedostania się do Australii.

W horoskopie, którego kopię opublikował w środę portal BuzzFeed.News, osoby spod znaku Barana mogły przeczytać, że jeśli spróbują nielegalnie dostać się łodzią do Australii, zostaną oszukane przez przemytników. „Ci przestępcy zabiorą twoje pieniądze i wrócisz na Sri Lankę z niczym”. – napisano w horoskopie. Z kolei Wodnikom odradzano ryzykowanie całego swojego majątku w celu dotarcia do Australii grożąc zawróceniem przez służby graniczne. W rezultacie „będziesz cierpiał nędzę i nie miał nic poza pechem” – czytały Wodniki w australijskim horoskopie. Strzelców straszono popadnięciem w długi a Panny konsekwencjami prawnymi. Koziorożca czekało niebezpieczne morze i niepewna pogoda. Podobny los miał spotkać osoby spod pozostałych znaków zodiaku, gdyby podjęły próbę nielegalnej imigracji na kontynent australijski.

Australijski Departament Spraw Wewnętrznych nie odpowiedział na pytanie BuzzFeed.News, gdzie i kiedy pesymistyczne horoskopy były rozprowadzane. Dokument, do którego dotarł portal sugeruje, że działo się to w Sri Lance w ciągu ostatnich lat.

Jak twierdzi BuzzFeed.News, astrologia jest tak popularna na Sri Lance, że ludzie na jej podstawie podejmują decyzje, kogo poślubić, lub kiedy rozpocząć nową pracę.

W ostatnich latach Australia wydała miliony dolarów na antyimigracyjne kampanie reklamowe w krajach, z których ludzie regularnie próbują przedostać się do Australii. Wykorzystywano do tego filmy, grafiki i media społecznościowe. Niektóre z antyimigracyjnych plakatów w czerwcu br. spodobały się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi.

These flyers depict Australia’s policy on Illegal Immigration. Much can be learned! pic.twitter.com/QgGU0gyjRS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019

