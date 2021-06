Wielka Brytania uzgodniła umowę handlową z Australią

Brytyjski rząd ogłosił we wtorek, że Wielka Brytania i Australia uzgodniły umowę o wolnym handlu. To pierwsza umowa, która została wynegocjowana przez Wielką Brytanię po jej wystąpieniu z Unii Europejskiej.

Nasza nowa umowa o wolnym handlu otwiera fantastyczne możliwości dla brytyjskich firm i konsumentów, a także młodych ludzi, którzy chcą pracować i mieszkać po drugiej stronie świata – oświadczył Boris Johnson cytowany przez BBC. Zdaniem brytyjskiego rządu umowa oznacza, że brytyjskie produkty, takie jak samochody, szkocka whisky, herbatniki i ceramika, sprzedawane w Australii będą tańsze. Umowa została uzgodniona w poniedziałek wieczorem przez Borisa Johnsona oraz premiera Australii Scotta Morrisona.

The deal is done! 🇬🇧🇦🇺 pic.twitter.com/vlgjJqxTUk — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 15, 2021

Jej szczegóły mają zostać ogłoszone w najbliższych dniach.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku. W ciągu ostatniego roku brytyjski rząd podpisał długą listę umów handlowych, lecz były one przedłużeniem tych, którymi Wielka Brytania była objęta, będąc częścią UE lub ich lekką modyfikacją. Umowa z Australią została z kolei wynegocjowana od podstaw.

BBC podkreśla, że umowa jest postrzegana jako ważny krok w kierunku przystąpienia Wielkiej Brytanii do szerszego porozumienia o wolnym handlu w regionie Azji i Pacyfiku – CPTPP (zabiega o to brytyjski rząd). Państwa CPTPP tworzą rynek z około 500 mln konsumentów. W 2019 r. importowano do tych państw dobra z Wielkiej Brytanii na łączną kwotę 111 miliardów funtów (152 mld dolarów). Jednak z 7 spośród 11 sygnatariuszy umowy Brytyjczycy podpisali już dwustronne umowy handlowe.

Przypomnijmy, że prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował w sobotę reset w stosunkach francusko-brytyjskich, pod warunkiem przestrzegania przez Wielką Brytanię zobowiązań wynikających z brexitu.

