Niemcy chcą odesłać uchodźców do Grecji. Proponują pokrycie kosztów ich utrzymania

Rząd Niemiec oferuje Grecji pokrycie kosztów związanych z pobytem uchodźców. Celem jest odesłanie tam z powrotem osób, które ubiegają się o azyl w Niemczech. Do Niemiec przybywa co miesiąc około 1000 uchodźców, którym udzielono już azylu w Grecji.

Resort spraw wewnętrznych Niemiec w rozmowie z magazynem „Welt am Sonntag” poinformował, że „Grecji zaoferowane zostało wsparcie odpowiedniego zakwaterowania i opieki dla osób uprawnionych do ochrony, które mają zostać odesłane z Niemiec”. Republika Federalna „byłaby w stanie bardzo szybko udzielić odpowiedniego wsparcia, gdy tylko grecki rząd je zaakceptował”. Mowa między innymi o wynajmie greckich hoteli dla uchodźców sprowadzonych z Niemiec – podał „Welt am Sonntag” w niedzielę.

Do Niemiec przybywa miesięcznie około 1000 uchodźców, którym udzielono już w Grecji azylu, w celu złożenia nowych wniosków. Nie są one odsyłane, ponieważ zdaniem niemieckich sądów, grozi im w Grecji nieodpowiednia opieka, a nawet bezdomność.

pisze, ze poprawa warunków w Grecji to jedyna możliwość zahamowania dalszej migracji.

„Niemiecka oferta przejęcia kosztów związanych z uznanymi uchodźcami wpisuje się w długą serię środków wsparcia dla Grecji. Od 2016 r. na zakwaterowanie migrantów i procedury azylowe przeznaczono z puli UE ponad 3,3 mld euro. To więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie otrzymał w przeliczeniu na przyjętą osobę. Niemcy są najważniejszym darczyńcą UE i pomagają również dwustronnie, na przykład poprzez Niemiecką Federalną Agencję Pomocy Technicznej przy budowie obozów na wyspach lub poprzez zapewnienie prawie dwóch trzecich urzędników ds. azylu wysyłanych do Grecji z UE” – pisze medium.

„Welt am Sonntag” przypomina, że środki z Niemiec płynął już do finansowanego przez UE programu Helios dla uchodźców uznanych w Grecji. Program przewiduje dopłaty do czynszu, a także znalezienie pracy.

