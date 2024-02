Politico: ukraińska armia cierpi na „głód pocisków” artyleryjskich

Mimo zwiększenia produkcji krajowej, ukraińska armia cierpi z powodu znacznych niedoborów amunicji artyleryjskiej – pisze Politico. Dostawy od zachodnich sojuszników są za małe, a Rosjanie mają nad Ukraińcami znaczną przewagę.

Portal „Politico” zwraca uwagę na poważne problemy Ukrainy z amunicją artyleryjską. Ma jej zbyt mało, by skutecznie bronić się wzdłuż całej linii frontu przeciw rosyjskim atakom. Minister obrony Rustem Umierow mówi w tym kontekście o „głodzie pocisków”. Ukraina zwiększa swoją krajową produkcję, ale wciąż musi polegać głównie na dostawach od swoich sojusznikach. Jednak do oddziałów, jak czytamy, dociera zbyt mało amunicji.

W rozmowie z „Politico” ukraiński artylerzysta walczący w rejonie Awdijiwki przyznał, że „nigdy nie mieli wystarczająco dużo pocisków kal. 122 mm”, a dostają je prosto z fabryki. Relacjonuje, że średnio dziennie wystrzeliwuje 15 pocisków, ale bywało, że było to ponad 100 dziennie, a czasem zero. Dodał, że teraz walki w jego regionie intensyfikują się, a jego oddział jak miał niedużo amunicji, tak ma i teraz.

Minister Umierow wcześniej zwracał uwagę, że Rosja znacząco przewyższa Ukrainę pod względem codziennych ataków artyleryjskich. Miejscami strzelają nawet do 10 razy więcej.

„Politico” zaznacza, że osiągniecie dużego sukcesu w postaci pozyskania odpowiednio dużych zapasów amunicji nie będzie dla Ukrainy łatwe. „Mamy dziś wojnę na taką skalę, że cała zdolność [produkcyjna – red.] wolnego świata nie wystarczy, by zaspokoić nasze zapotrzebowanie. Zdecydowanie nie zrobimy tego bez pomocy” – powiedział serwisowi Ołeksandr Kamyszin, ukraiński minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu.

Portal dodaje też, że brak pocisków artyleryjskich to jeden z kluczowych powodów, że ukraińska armia przeszła do defensywy po niepowodzeniu ubiegłorocznej kontrofensywy. Jednocześnie, w tej sytuacji Ukraińcy częściej używają dronów do atakowania wrogich pojazdów opancerzonych i oddziałów. To głównie małe, komercyjne bezzałogowce z kamerami, sterowane z perspektywy pierwszej osoby. Według szacunków, od września ub. roku do stycznia 2024 roku siły ukraińskie przeprowadziły ponad 3800 ataków z użyciem dronów. Dla porównania, w przypadku Rosjan było to o blisko tysiąc mniej (niecałe 2900).

Zachowujący anonimowość wysoki rangą oficer ukraiński powiedział, że w sytuacji, gdy Rosja dominuje pod względem artylerii, a na niektórych odcinkach kilkukrotnie przewyższa możliwości ukraińskie, Ukraińcy częściej używają dronów. Jego zdaniem, są one „całkiem skuteczne”. Dodał, że Ukraina wciąż ma jednak wystarczająco dużo amunicji, żeby odeprzeć jakiekolwiek rosyjskie szturmy. Ma jednak za mało, by prowadzić jakieś działania ofensywne. Pewną pomocą jest też używanie dronów do precyzyjnego koordynowania ognia artyleryjskiego.

Część ekspertów uważa też, że w dłuższej perspektywie armii ukraińskiej trudno będzie walczyć samymi dronami, bez klasycznych armatohaubic czy artylerii rakietowej, a także bez odpowiedniego zapasu amunicji – co najmniej 2-4 tys. pocisków na dzień.

„Politico” pisze, że Rosja też ma swoje problemy, głównie z powodu zużywania dużej liczby pocisków artyleryjskich. Mimo przestawienia gospodarki na tory wojenne i zwiększenia produkcji zbrojeniowej (w przypadku pocisków artyleryjskich nawet 50-krotnie), Rosja musi sięgać po stare zapasy z czasów sowieckich, które jednak, zdaniem części analityków, już się kończą. Stąd broń i amunicja są importowane z Iranu czy Korei Północnej, choć kraje te oficjalnie temu zaprzeczają.

Publikacja „Politico” jest kolejną w ostatnim czasie, w której zwrócono uwagę na poważne problemy Ukrainy z zapasami amunicji artyleryjskiej. Przypomnijmy, że ostatnio Bloomberg pisał, że Ukraina stoi w obliczu „krytycznego” niedoboru pocisków artyleryjskich.

W czwartek podczas wywiadu dla radia RMF24, ukraiński deputowany Mykoła Kniażycki poinformował, że Kijów rozmawia z polskim rządem o produkcji amunicji w polsko-ukraińskich przedsiębiorstwach, w oparciu o amerykańską technologię. Produkcja miałaby być prowadzona w Polsce. „Prowadzimy rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, żeby przekazały nam technologię od producentów amunicji. Myślę, że to jest najlepszy sposób, aby produkować amunicję we wspólnych przedsiębiorstwach ukraińsko-polskich w Polsce” – powiedział Kniażycki. „Na ten temat mówi nasze Ministerstwo Obrony i o tym rozmawiamy z rządem Tuska” – dodał.

Politico / Kresy.pl