Policja zatrzymała dziewięciu kolejnych przemytników ludzi

Dziewięć kolejnych osób – czterech obywateli Polski, dwóch Ukrainy, a także obywatela Niemiec, Azerbejdżanu i Gruzji – przewożących migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę – zatrzymała podlaska policja. W ich autach były w sumie 34 osoby.

Przemytnicy ludzi zostali zatrzymani w piątek podczas kontroli drogowych w Rzędzianach, Redutach, Hruskich, Olchowiczach, Szczytach Dzięciołowie i w okolicach Hajnówki. Informację przekazał w sobotę rano rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.

W Olchowiczach Gruzin na widok oznakowanego radiowozu zawrócił i odjechał z dużą prędkością. Został on odnaleziony przez policjantów kilka kilometrów dalej, pod Pawłowiczami. Ustalili, że mężczyzna przewoził cztery osoby, które uciekły do pobliskiego lasu.

Pod Hajnówką policjanci z Krakowa ścigali kierowcę mazdy, który nie zatrzymał się do kontroli. Policja wymusiła zatrzymanie auta, którym kierował obywatel Azerbejdżanu, przez zajechanie drogi. W samochodzie znajdowało się trzech Irakijczyków.

W Redutach policjanci zatrzymali obywatela Niemiec syryjskiego pochodzenia, który przewoził czterech Irakijczyków.

Obywatela Ukrainy policjanci zatrzymali w punkcie kontrolnym w Rzędzianach. W aucie przewoził Syryjczyka.

Kolejnego obywatela Ukrainy policjanci z Krakowa zatrzymali w miejscowości Szczyty Dzięciołowo. Mężczyzna przewoził siedmiu Irakijczyków.

Polscy przemytnicy zatrzymani zostali w Hruskich (kierowca i pasażer przewozili pięciu Syryjczyków); w Rzędzianach (przewożono czterech Syryjczyków); Szczytach Dzięciołowo (przewożono sześciu Syryjczyków).

Od początku kryzysu migracyjnego przy granicy z Białorusią, policja zatrzymała w Podlaskiem ponad 290 osób przemycających migrantów.

Jak wcześniej pisaliśmy, w piątek wokół centrum logistycznego, do którego Białorusini kierują migrantów próbujących przedostać się przez Polskę na Zachód, zaczęło powstawać „miasteczko”, m.in. ze sklepem, food-truckiem, a nawet kantorem. „Niektórzy migranci żartują między sobą, że teraz czas na pub i kino” – pisał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych.

CZYTAJ TAKŻE: Napięcia w ośrodku dla migrantów w Bruzgach, powodem m.in. cena shoarmy [+VIDEO]

W sobotę białoruskie media podały, że ostatnio tymczasowy ośrodek dla migrantów, zorganizowany przez Białoruś w centrum transportowo-logistycznym niedaleko przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica, odwiedzili przedstawiciele ONZ. Według relacji medialnych, migranci skandowali do nich „Niemcy! Niemcy!”. Sygnalizowali w ten sposób, dokąd zamierzają się dostać, po przekroczeniu granicy polsko-białoruskiej. W sieci zamieszczono nagranie wideo, przedstawiające tę sytuację.

Według mediów białoruskich, migranci chcą otwarcia korytarza humanitarnego, który umożliwiłby im przedostanie się do Europy. Oczekują, że kraje członkowskie Unii Europejskiej jak najszybciej podejmą działania w tym celu.

ZOBACZ: „Niemcy! Niemcy!” – migranci z Białorusi do przedstawicieli ONZ [+VIDEO]

Jak informowaliśmy wcześniej, białoruski senator Wiktor Liskowicz powiedział, że migranci nie zamierzają zostać w tym kraju, lecz chcą dostać się do Niemiec. – Wszyscy chcą iść do Europy, do Niemiec, tam gdzie ich zaproszono – podkreślił białoruski senator, którego oficjalnie upoważniono do koordynowania dostaw pomocy humanitarnej dla przybyszów. – Sugerowaliśmy, że powinni zostać na Białorusi. Byliśmy gotowi znaleźć im pracę i mieszkania. Ale oni mają inny cel. Ci ludzie chcą iść do Europy i nie wolno nam się do tego wtrącać. Mamy nadzieję, że ten konflikt zostanie rozwiązany z korzyścią dla tych ludzi.

Policja poinformowała w sobotę, że podczas zbiorowej, siłowej próby przekroczenia granicy przez nielegalnych imigrantów w Starzynie, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali kamieniami w polskich mundurowych. Zniszczone zostały policyjne radiowozy.

Przeczytaj: Polska chce pomocy Frontexu przy odsyłaniu imigrantów

Czytaj również: Wiceszefowa Fideszu: Kryzys migracyjny to problem całej UE, a Parlament Europejski atakuje Polskę

Zobacz: Media: białoruskie służby szkolą migrantów jak atakować polskich funkcjonariuszy [+VIDEO]

Kresy.pl / wnp.pl