Turcy zbudują za własne pieniądze centrum szkoleniowe i fabrykę dronów

Szef tureckiego koncernu Baykar zapowiedział, że budowa na Ukrainie centrum szkoleniowego dronów Bayraktar TB2 i zakładu produkującego te maszyny będą realizowane ze środków tureckich.

Dyrektor koncernu Baykar, Haluk Bayraktar podczas międzynarodowych targów SAHA zapowiedział, że jego firma zbuduje na Ukrainie centrum zajmujące się testowaniem, szkoleniem i obsługą techniczną dronów Bayraktar TB2, a także przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami, modernizacją i budową bezzałogowców.

Według Bayraktara, nowe centrum serwisowe ma powstać w najbliższym czasie. Zaznaczył, że ukraińscy wojskowi będą przechodzić tam szkolenia i prowadzić obsługę dronów Bayraktar TB2, które są używane przez Siły Zbrojne Ukrainy.

„Prace nad stworzeniem tego centrum idą w stronę podpisania kontraktu” – powiedział szef tureckiego koncernu. Dodał, że po podpisaniu umowy centrum zostanie przez Turków zbudowane bardzo szybko.

Kolejnym, prowadzonym równolegle projektem jest budowa na Ukrainie zakładu produkującego drony Bayraktar, w którym będą prowadzone badania, a także ulepszenia i produkcja platform bezzałogowych. „Ten plan (…) jest na porządku dziennym i idziemy z nim do przodu”.

Według Bayraktara, oba projekty są finansowane wyłącznie przez stronę turecką i mają dla Turków charakter inwestycyjny. Określono już działkę na Ukrainie pod inwestycje.

„Realizacja centrum i przedsiębiorstwa będzie w pełni zapewniona przez firmę Baykar. To będzie 100-procentowa inwestycja. Kupiliśmy już grunt pod ten projekt i ruszamy dalej” – powiedział Turek.

Dodajmy, że ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar powiedział, że współpraca wojskowa Ukrainy i Turcji nie ogranicza się do kupna przez Kijów dronów Bayraktar TB2, bo trwają pracę nad uruchomieniem ich produkcji na Ukrainie. Zgodnie z podpisanym memorandum, ruszyły wówczas prace nad przeznaczeniem odpowiednich gruntów pod budowę na Ukrainie centrum serwisowego dronów Bayraktar TB2. Równolegle, według ukraińskiego dyplomaty, toczą się prace nad stworzeniem mocy produkcyjnych i uruchomieniem produkcji Bayraktarów na Ukrainie. Według dyplomaty, stworzenie takiego centrum to prawdopodobnie kwestia „miesięcy a nie lat”.

Według serwisu „Defense Express”, Siły Zbrojne Ukrainy dysponują obecnie 12 dronami Bayraktar TB2, ale zamierzają pozyskać ich więcej.

Jak informowaliśmy, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak poinformował pod koniec maja o podpisaniu umowy na zakup 24 tureckich dronów Bayraktar TB2. Zamówienie przewiduje dostawy dronów wraz z uzbrojeniem. Do końca 2024 roku zrealizowana zostanie całość zamówienia. Pierwsza partia trafi do Polski do końca 2022 roku. Jeden zestaw (6 statków) będzie kosztował 67 mln dolarów.

Drony Bayraktar TB2 mają 6,5 m długości i 12 m rozpiętości skrzydeł. Maksymalna masa startowa to 630 kg, mogą osiągać prędkość 222 km/godz. i pułap maksymalny ponad 8200 metrów (pułap praktyczny to 6750 m). Ich maksymalny zasięg to ponad 150 km, przy długotrwałości lotu 24 godziny (prędkość przelotowa – 130 km/godz.). Drony te mają ładowność 55 kg i mogą przenosić m.in. kierowane bomby naprowadzane laserowo ogólnego przeznaczenia MAM-L i MAM-C produkcji Roketsan o zasięgu do 8 km, najpewniej także przeciwpancerne pociski kierowane dalekiego zasięgu UMTAS/Mizrak-U. Bayraktar TB2 posiada też zdolność niszczenia celów na morzu.

