Podpisano przedwstępną umowę na budowę Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało w poniedziałek o podpisaniu przedwstępnej umowy dotyczącej 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego.

„Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w Programie rozwoju portów morskich do 2023 roku. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej” — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

„Jest to inwestycja, która zapewni impuls rozwojowy nie tylko dla Świnoujścia i Pomorza Zachodniego, ale też dla całej krajowej gospodarki” — powiedział prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Krzysztof Urbaś. Zobacz też: Niemcy chcą zablokować budowę portu kontenerowego w Świnoujściu

Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Inwestycja może być realizowana w dwóch etapach, pierwszym etapem będzie obsługa 1 mln TEU rocznie. Terminal niemal w całości powstanie na pirsie zlokalizowanym na Zatoce Pomorskiej i zostanie sfinansowany przez inwestora, który został wyłoniony w drodze konkurencyjnego przetargu. Operator terminalu wyposaży go w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami w standardzie „green terminal”. Terminal w Świnoujściu będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną infrastrukturę, która może służyć do obsługi ładunków wojskowych. Inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się również do działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Nowy terminal powinien rozpocząć działalność na początku 2028 r.

Linie żeglugowe, będące klientami terminalu, będą mogły w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Świnoujściu.

Kresy.pl