PIE: ukraiński biznes kwitnie w Polsce. Niemal co dziesiątą działalność gospodarczą zakładają Ukraińcy

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) już niemal co dziesiątą działalność gospodarczą w Polsce zakładają obywatele Ukrainy. W latach 2022-2023 obywatele Ukrainy założyli u nas 44,5 tys. aktywnych działalności gospodarczych.

W opublikowanym w czwartek komunikacie prasowym Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) poinformował, że według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od stycznia 2022 r. do grudnia 2023 roku działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło ponad 44,5 tys. ukraińskich firm.

„W 2023 r. powstało ok. 28,6 tys. ukraińskich aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG), tj. 1,8 razy więcej niż przez cały 2022 r. W 2023 r. niemal co dziesiąta nowa firma w Polsce była zakładana przez obywatela z Ukrainy (9,4 proc.)” – informuje Instytut. To głównie firmy branży budowlanej.

Ponadto, 72 proc. aktywnych działalności rejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców prowadzili Ukraińcy. Jednocześnie, „udział ukraińskich działalności prowadzonych przez kobiety wynosi ok. 38 proc”. W 2022 roku udział aktywnych JDG prowadzonych przez Ukrainki wynosił 41 proc., natomiast w ubiegłym roku było to już 37 proc. Dla porównania, Polki zakładają 34 proc. działalności. W marcu 2022 r., tuż po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło 110 firm założonych przez obywatelki Ukrainy, natomiast w kwietniu – 345 firm.

Jak czytamy, przedsiębiorstwa ukraińskie działają przede wszystkim w branży budowlanej (24 proc.), a dalej w informacji i komunikacji (18 proc.) oraz w pozostałej działalności usługowej (14 proc.).

W opracowaniu zaznaczono, że działalności gospodarcze zakładane przez Ukraińców różnią się strukturą branżową od firm zakładanych przez ukraińskie kobiety.

„Mężczyźni przede wszystkim zakładają działalność związaną z budownictwem (36 proc.), informacją i komunikacją (21 proc.), a także transportem i gospodarką magazynową oraz przetwórstwem przemysłowym (po 10 proc.). Obywatelki Ukrainy najczęściej prowadzą biznes związany z pozostałą działalnością usługową (32 proc.), informacją i komunikacją (12 proc.), a także handlem oraz usługami administrowania i działalnością wspierającą (po 10 proc.)” – napisano.

Jak czytamy, założenie firmy w Polsce to dla wielu Ukraińców alternatywa do pracy na etacie. Jak wynika z danych ZUS, na koniec stycznia br. liczba obywateli Ukrainy zgłoszonych do ubezpieczenia wyniosła prawie 756 tys. osób. Około 731 tys. stanowiły osoby pracujące na etacie oraz na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego uważają, że własny biznes daje możliwość pozyskania większych środków finansowych na utrzymanie siebie i rodziny.

„To częściej praca zgodna z kwalifikacjami i umiejętnościami. W polskich firmach Ukraińcy najczęściej zatrudniani są do prac prostych, co wiąże się z niższymi wynagrodzeniami” – czytamy. Według autorów komunikatu, znaczna część otwieranych w Polsce firm jest kontynuacją działalności, jaką Ukraińcy prowadzili w swoim kraju przed wojną. „Pomysł na inne firmy powstał podczas pobytu w Polsce, wpisując się w potrzeby polskich obywateli, ale też bardzo często ukraińskich uchodźców wojennych” – zaznaczono.

PIE twierdzi też, że działalności prowadzone przez obywateli Ukrainy wpisują się w potrzeby polskiej gospodarki i częściowo uzupełniają luki. Miałby o tym świadczyć na przykład udział firm budowlanych czy z branży TSL. Według opracowania „Barometr polskiego rynku pracy”, 61 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że nie obawia się konkurencji ze strony firm prowadzonych przez Ukraińców w Polsce.

Już w styczniu br. zwracaliśmy uwagę, że Ukraińcy rejestrują w Polsce coraz więcej firm. Dziennik „Rzeczpospolita” pisał wówczas, że „tempo wzrostu liczby tych rejestracji stale przyspiesza i w drugiej połowie 2023 r. przekraczało nawet 2,8 tys. firm miesięcznie”.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że w 2023 roku w systemie przybyło więcej ubezpieczonych Białorusinów i Ukraińców. Ponadto, coraz bardziej przybywa w Polsce pracujących imigrantów z Azji.

Liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku dokładnie 1 127 744 osoby. W ciągu minionego roku w systemie ubezpieczeń przybyło 64 483 (wzrost o 6,1 proc.).

