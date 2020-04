Pentagon zawiesza projekty dot. Europy i przekierowuje środki na mur. Co z projektami USA w Polsce?

Pentagon przekierowuje 274 mln dol. z części zamrożonych projektów w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania, żeby wykorzystać je do sfinansowania budowy muru na granicy z Meksykiem. Dotyczy to m.in. inwestycji w w bazie morskiej Rota w Hiszpanii. Nie jest jasne, czy dotyczy to również projektów USA w Polsce.

We wtorek portal Defense News opublikował memorandum Sekretarza Obrony USA, Marka Espera, datowane na 27 kwietnia br. Przypomniał w nim, że w lutym ub. roku prezydent USA Donald Trump uznał, że na południowej granicy kraju z Meksykiem istnieje zagrożenie narodowe, wymagające użycia sił zbrojnych. Zaznaczył też, że prezydent ma prawo do podjęcia niezależnej od nikogo decyzji o rozpoczęciu wojskowych projektów budowlanych dotyczących tego obszaru.

Esper zaznaczył, że już wcześniej w wyniku analiz i konsultacji z innymi podmiotami uznał, że jest 11 takich projektów wzdłuż granicy z Meksykiem, które koniecznie powinny powstać. Zgodził się zatem na wykorzystanie w tym celu 3,6 mld dol., z czego połowa ma pochodzić z projektów realizowanych poza granicami USA. Chodzi o projekty, których realizacja została wcześniej zamrożona. Środki te miałyby zostać niezwłocznie przekierowane. Szef Pentagonu polecił też udostępnić fundusze związane z 22 odroczonymi projektami wewnątrz USA wartych łącznie 545,526 mln dol. Analogiczna kwota ma pochodzić ze źródeł wyszczególnionych w załączniku do dokumentu, w razie konieczności kierując je do Sekretarza Armii.

Według kopii załącznika, cięcia mają dotyczyć m.in. projektów dotyczących bazy Rota w Hiszpanii, a także w Niemczech, Norwegii, Japonii czy na Bahrajnie. Pięć punktów na liście dotyczy projektów realizowanych na świecie bez sprecyzowania lokalizacji.

Defense News pisze, że łącznie Pentagon zabiera środki z co najmniej 19 wojskowych projektów budowlanych, w tym 274 mln dol. na infrastrukturę odstraszania względem Rosji w Europie. Zaznaczono, że zmiany zarządzone przez Sekretarza Obrony byłyby dla tej sfery szczególnie mocnym uderzeniem, gdyż planowane projekty warte około miliard dolarów stracą finansowanie, żeby można było zapłacić za mur wzdłuż granicy z Meksykiem. Dotyczą one m.in. infrastruktury koniecznej do magazynowania samolotów wojskowych, paliwa i amunicji w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania. Ma ona w założeniu wzmacniać europejskie zdolności obronne przez zagrożeniem ze strony Rosji.

W przypadku bazy Rota w Hiszpanii, chodzi o plany budowy składów paliwa, „obiektów systemów informacyjnych” czy „ośrodka mobilności”. Należy zaznaczyć, że stacjonują tam m.in. krążowniki rakietowe systemu AEGIS.

Nie jest natomiast jasne, czy przekierowanie środków dotyczy również Polski, gdyż kilka projektów sklasyfikowano jako „nieokreślone”. Dotyczą one m.in. składów paliwa oraz infrastruktury przeładunkowej i magazynowej.

Działania te zostały skrytykowane przez część przedstawicieli Partii Demokratycznej, w tym dwie kongresmenki z Izby Reprezentantów: Nitę Lowey i Debbie Wasserman Schultz. Obie oskarżyły administrację Trumpa o przedkładanie wewnętrznego interesu politycznego nad bezpieczeństwo narodowe. Zaznaczyły, że robi si ę to „anulując fundusze na niezbędne projekty w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania, które miały na celu zaspokojenie rzeczywistych potrzeb bezpieczeństwa narodowego oraz zapobieżenie rosyjskiej agresji wobec amerykańskich sojuszników i partnerów w Europie”.

We wrześniu 2019 roku szef Pentagonu zatwierdził przekierowanie 3,6 mld dolarów ze 127 budowlanych projektów wojskowych, żeby zapłacić za odcinki płotu w Teksasie, Arizonie i Kalifornii. Sugerował wówczas, że europejscy sojusznicy USA mogą pomóc uzupełnić 771 mln dol. na 40 projektów w całej Europie.

Przypomnijmy, że wówczas informowaliśmy, że Pentagon wstrzymał pięć zaplanowanych na 2020 rok projektów dotyczących Polski wartych blisko 100 mln dol., w tym jeden dotyczący bazy lotniczej w Powidzu. Miały one powstać w ramach Europejskiej Inicjatywy Odstraszania. Polskie ministerstwo obrony zapewniało, że nie oznacza to rezygnacji z inwestycji i że nie wpłynie to na realizację porozumienia o zwiększaniu liczby wojsk USA w Polsce. Pełna lista wstrzymanych przez Pentagon decyzji zawierała 127 pozycji o łącznej wartości 3,6 mld dolarów, z których połowa dotyczyła Stanów Zjednoczonych.

Portal Politico szacuje, że za kadencji Trumpa Pentagon przeznaczył na budowę muru wzdłuż granicy z Meksykiem i związane z tym inwestycje już ponad 10 mld dol.

