Państwa członkowskie planują sprzeciwić się planom NATO w zakresie rozmieszczenia pocisków nuklearnych w Europie

Członkowie NATO są gotowi do formalnego przeciwstawienia się planom sojuszu w zakresie rozmieszczenia pocisków nuklearnych w Europie – poinformował portal „Defense News”.

Stanowisko, które jest echem wcześniejszych wypowiedzi sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga , zostało przedstawione w projekcie komunikatu, który ma zostać opublikowany po szczycie NATO. „Defense News” uzyskało tę informację od jednego z doradców Senatu USA i jednego z urzędników europejskich, którzy wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości.

Rzecznik NATO w niedzielę odmówił skomentowania treści komunikatu, twierdząc, że dyskusje na jego temat wciąż trwają.

Potencjalne działanie jest postrzegane jako możliwy sposób na złagodzenie napięć z Moskwą i rozwój dialogu na temat kontroli zbrojeń przed szczytem amerykańsko-rosyjskim w Genewie 16 czerwca.

Dyskusje w NATO toczą się w związku z wiadomościami, że Moskwa ponownie zaproponuje moratorium na rozmieszczanie lądowych pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu, o których donosiły rosyjskie media państwowe w poprzednim tygodniu.

1. lutego 2019 roku USA ogłosiły, że na pół roku zawieszają traktat INF (Treaty on Intermediate-range Nuclear Forces) i zapowiedziały, że jeśli w tym czasie Rosja nie powróci do przestrzegania traktatu, przestanie on obowiązywać. Wyznaczony termin minął 2. sierpnia. Rosja, która zaprzeczyła, że łamie postanowienia tej umowy, w odpowiedzi na amerykańskie ultimatum przyjęła w tym czasie ustawę o wstrzymaniu swojego udziału w INF. 2. lipca 2019 roku podpisał ją Władimir Putin.

„Propozycja Rosji dotycząca moratorium na zamrożenie rozmieszczania rakiet nuklearnych w Europie nie jest wiarygodną propozycją, ponieważ lekceważy rzeczywistość w terenie. Rzeczywistość jest taka, że ​​Rosja już rozmieściła SSC-8, co doprowadziło do upadku traktatu INF o kontroli zbrojeń” – przekazał w oświadczeniu rzecznik NATO Oana Lungescu. „Dopóki Rosja nie zlikwiduje systemu SSC-8, to moratorium nie jest realną ofertą. W Europie nie ma nowych amerykańskich rakiet, ale są nowe rosyjskie rakiety. NATO pozostaje w pełni zaangażowane w rozbrojenie, kontrolę zbrojeń i nieproliferację”.

Lungescu powiedział, że jest to wieloletnie stanowisko NATO, a Stoltenberg wielokrotnie wyjaśniał na przestrzeni lat , że NATO nie ma zamiaru rozmieszczania nowych rakiet nuklearnych na lądzie w Europie.

Po tym, jak administracja Trumpa i NATO odrzuciły proponowane przez Rosję moratorium w 2019 roku, prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do ponownego jego rozważenia.

Tim Morrison, który zajmował się kwestiami broni nuklearnej w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Trumpa i jest obecnie starszym pracownikiem w Instytucie Hudsona, powiedział, że ostatnia administracja odrzuciła ofertę moratorium Rosji, ponieważ uznała ten kraj za nieuczciwego partnera w kontroli zbrojeń. Morrison uważa, że ​​rezygnacja z opcji rozmieszczenia broni w Europie pozbawiłoby USA siły przetargowej na nadchodzącym szczycie w Genewie.

„Jeśli jest to jednostronne ustępstwo na rzecz Rosji, to jest to okropny pomysł; a jeśli jest to dwustronne ustępstwo, to niewiele lepiej, ponieważ nie można ufać Rosji” – powiedział. „Dlaczego mielibyśmy usunąć możliwość, której możemy potrzebować w przyszłości, aby odpowiedzieć na wojownicze działania Rosji?”

Kresy.pl / defensenews.com / nato.int