„Nowy wymiar” wojny – Scholz o zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz skomentował wysadzenie tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. „Jest to coś, co ma nowy wymiar, ale pasuje do sposobu, w jaki Putin prowadzi tę wojnę” – oświadczył.

We wtorek niemiecki kanclerz Olaf Scholz oskarżył Rosję o coraz częstsze atakowanie celów cywilnych. „Jest to również coś, co dołącza do wielu zbrodni, które widzieliśmy na Ukrainie, a które zostały popełnione przez rosyjskich żołnierzy” – oświadczył, cytowany przez portal Deutsche Welle. Podkreślił, że rosyjskie siły zbrojne atakują wsie, szpitale, szkoły i infrastrukturę.

„Dlatego jest to coś, co ma nowy wymiar, ale pasuje do sposobu, w jaki Putin prowadzi tę wojnę” – powiedział.

Także szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock obwiniła Rosję za spowodowanie powodzi po zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce. „Za tę katastrofę ekologiczną spowodowaną przez człowieka odpowiedzialna jest tylko jedna strona – Rosja, prowadząca zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie” – powiedziała polityk Zielonych.

„Zapora w Kachowce, stanowiąca element cywilnej infrastruktury w pobliżu elektrowni atomowej, jest wykorzystywana jako broń. Jej użycie naraża życie ludzi w pobliżu na największe niebezpieczeństwo” – dodała szefowa niemieckiej dyplomacji.

Zapewniła, że rząd Niemiec we współpracy z Ukrainą, państwami grupy G7 i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAA) pracuje „na pełnych obrotach” analizując rozwój sytuacji.

Jak informowaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek doszło do wysadzenia znacznego odcinka tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. Tama wykorzystywana przez miejscową elektrownię wodną, spiętrza znacznych rozmiarów zbiornik wodny o powierzchni 2155 km kw. Jego łączna pojemność to 18,2 km sześc. Według przedstawicieli ukraińskiej armii, dowództwo wojskowe Federacji Rosyjskiej zniszczyło tamę z powodu „strachu przed armią ukraińską” oraz „sukcesów sił obrony Ukrainy w operacjach ofensywnych”.

Jak podaje strona ukraińska, w związku z wysadzeniem tamy tamtejsza elektrownia wodna i zbiornik zostały praktycznie zniszczone, co znacząco wpłynęło na kondycję energetyczną Ukrainy. Zagrożonych zatopieniem jest kilkadziesiąt miejscowości w dole Dniepru, w tym okupowanych przez Rosjan. We wtorek podtopionych zostało 30 miejscowości. Służby ukraińskie twierdzą, że konieczna jest szybka ewakuacja 40 tys. ludzi, w większości z obszarów pod rosyjską kontrolą.

dw.com / Kresy.pl