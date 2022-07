USA przekażą Ukrainie cztery kolejne zestawy HIMARS

Jak podawaliśmy, do napadu na konwojenta doszło we wtorek około godziny 10:15 w Warszawie przy ulicy Wołoskiej. Czterech zamaskowanych sprawców zrabowało torbę z pieniędzmi, w której, jak się później okazało, było pół miliona złotych. Konwojent oddał do odjeżdżającego samochodu sprawców (który był na ukraińskich numerach rejestracyjnych) kilkanaście strzałów. Był to 50-letni emerytowany funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który w efekcie walki z napastnikami doznał lekkich obrażeń głowy. Sprawcy przesiedli się później do innego samochodu; policja zabezpieczyła porzucony przez nich pojazd.

W środę Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że jeden ze sprawców został ranny i zaapelowała do pracowników placówek medycznych i lekarzy o niezwłoczne informowanie o podejrzanych obrażeniach przybyłych pacjentów. Policja prosi także świadków napadu o kontakt z najbliższą jednostką policji.