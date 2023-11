Northrop Grumman chce koprodukować amunicję 120 mm w Polsce

Serbska Minister Górnictwa i Energii Dubravka Djedović Handanović i Minister Energii Azerbejdżanu Parwiz Szahbazow podpisali protokół, który według komunikatu prasowego serbskiego ministerstwa „pogłębia relacje w dziedzinie energii”, przytoczył w środę portal Balkan Insight. Na tym samym spotkaniu podpisano umowę handlową pomiędzy serbskim państwowym przedsiębiorstwem gazowym Srbijagas a azerbejdżańskim dystrybutorem tego surowca - SOCAR.

Serbskie ministerstwo poinformowało, że zgodnie z umową Azerbejdżan powinien dostarczać do 400 mln metrów sześciennych gazu rocznie do 2026 r., a następnie miliard metrów rocznie. Minister energetyki Azerbejdżanu powiedział: „Kładziemy podwaliny pod wielostronną współpracę w dziedzinie gazu, włączając po raz pierwszy dostawy gazu z Azerbejdżanu do Serbii”. Jak dodał -„Serbia jest nowym partnerem Azerbejdżanu w dywersyfikacji rynku gazu w Europie. Przy dostawach do Serbii do 400 milionów metrów sześciennych gazu rocznie liczba krajów zaopatrywanych w azerbejdżański gaz osiągnie osiem”