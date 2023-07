Niemcy: CDU i policja chcą kontroli na granicach z Polską i Czechami. Chodzi o wzrost nielegalnej imigracji

W Niemczech pojawiają się kolejne wezwania do wprowadzenia kontroli na granicach. „Nielegalna migracja grozi wymknięciem się spod kontroli, zwłaszcza na granicy z Polską i Czechami” – alarmuje wiceprzewodnicząca frakcji Unii CDU/CSU Andrea Lindholz.

Polityk CSU podkreśliła w piątek, że minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD) „nie powinna już odwracać wzroku”. Odniosła się do oświadczenia związku zawodowego policjantów (GdP). „Z zadowoleniem przyjmuje nowe stanowisko GdP, dotyczące powiadomienia Brukseli o dostosowanych do sytuacji kontrolach granicznych wzdłuż całej wschodniej granicy Niemiec” – powiedziała, cytowana przez portal Badische Zeitung.

Od stycznia br. do końca czerwca policja federalna zarejestrowała 45 338 osób, które nielegalnie wjechały do ​​kraju – znacznie więcej niż w pierwszej połowie 2022 r., kiedy to zatrzymano 29 174 osoby.

Odnotowany został wzrost liczby przyjazdów tzw. szlakiem białoruskim, który prowadzi przez Polskę do Brandenburgii i Saksonii. Oba kraje związkowe zażądały wiosną stacjonarnych kontroli granicznych, co odrzuciła Faeser. Zintensyfikowano jednak kontrole w strefie przygranicznej i współpracę z polskimi władzami.

Szef GdP Jochen Kopelke zaproponował w tym tygodniu, aby na całej wschodniej niemieckiej granicy „umożliwić system elastycznych kontroli”. Miałyby być wzorowane na tych, przeprowadzanych przez Francję.

Byłyby przeprowadzane krótkoterminowo, w formie mobilnej, w zmieniających się punktach. Nie oznacza to jednak wprowadzania kompleksowych stacjonarnych kontroli.

Co do zasady nie ma stałych, stacjonarnych kontroli na granicach w strefie Schengen. Jednak w ostatnich latach kilka krajów skorzystało z wyjątku i częściowo przywróciło kontrole graniczne. Niemcy prowadzą stacjonarne kontrole na granicy z Austrią od jesieni 2015 roku. Wprowadzono je po tym, jak dziesiątki tysięcy migrantów przedostało się z Grecji do Europy Zachodniej szlakiem bałkańskim.

badische-zeitung.de / wnp.pl / Kresy.pl