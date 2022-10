Na granicy najwięcej nielegalnych imigrantów od wielu tygodni

130 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski ujawnili w czwartek funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To największa liczba odnotowana przez Straż Graniczną od wielu tygodni. Zatrzymano kolejnych dwóch kurierów przewożących 9 cudzoziemców.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności 10 Placówek Straży Granicznej (Kuźnicy, Krynkach, Szudziałowie, Bobrownikach, Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku).

Cudzoziemcy, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę naszego państwa, pochodzili między innymi z Iraku, Egiptu, Turcji, Afganistanu, Syrii i Sudanu. W rejonie Krynek i Bobrownik 37 cudzoziemców przeprawiło się na polską stronę wpław przez rzekę graniczną Świsłocz. Kilka grup podchodziło również pod zaporę, ale na widok patroli oddaliły się w głąb Białorusi.

Minionej doby zatrzymano także dwóch pomocników, którzy przewozili w sumie 9 cudzoziemców. W Krynkach zatrzymano obywatela Mołdawii, który w swoim aucie wiózł 5 obywateli Syrii i 1 obywatela Egiptu. W trakcie kontroli okazało się, że przewożeni cudzoziemcy dostali się do Polski, pokonując graniczną rzekę Świsłocz na pontonie. Drugiego kuriera-obywatela Ukrainy, który podróżował z 3 cudzoziemcami (2 obywatelami Iraku i 1 Egiptu) w miejscowości Radziwiłłówka zatrzymali funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku wspólnie z Policją.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski był we wtorek gościem w Programie Pierwszym Polskiego Radia. Był pytany, czy szykuje się kolejny szturm migrantów na polską granicę, tym razem z Kaliningradu. Doniesienia medialne wskazują, że Rosjanie ściągają tam imigrantów z Azji i Afryki. Sobolewski wyraził opinię, że Polska jest na to gotowa.

Podkreślił, że Polska musi zrobić wszystko, by wojna hybrydowa z użyciem migrantów nie udała się. „To jest badanie naszej zdolności obronnej przez Łukaszenkę i Putina i do tej pory to badanie wyszło dla nich na minus, a dla nas na plus. Zrobimy wszystko, aby tak zostało na stałe” – wskazał.

Jak zaznaczył, Polska spodziewa się, że „też na odcinku białoruskim nie będzie spokoju”. „Już mamy sygnały, że tam też pojawiają się większe grupy” – dodał.

Jak informowaliśmy, niemiecki „Bild” podał w ubiegłym tygodniu, że od 1 października br. lotnisko w Kaliningradzie jest otwarte dla lotów z praktycznie wszystkich państw świata i pracuje w trybie Open Skies. Dziennik uważa, że Rosja przygotowuje się do zorganizowania nowego migracyjnego „Armagedonu” w Europie.

Przypomnijmy, że także Finlandia planuje wzniesienie bariery na granicy fińsko-rosyjskiej. Premier Finlandii przekazała, że pierwszy etap finansowania przedsięwzięcia zostanie zapewniony z tegorocznego budżetu oraz wpisany do przyszłorocznego budżetu uzupełniającego.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl