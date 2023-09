Niemal 150 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w pierwszym półroczu 2023 roku

Jak informowaliśmy we wtorek, stolica nieuznawanej ormiańskiej Republiki Górskiego Karabachu znalazła się pod zmasowanym ostrzałem sił Azerbejdżanu. To, że był to początek większej operacji militarnej uprawdopodobniało oświadczenie Ministerstwa Obrony Azerbejdżanu, w którym ogłoszono, że jego siły rozpoczęły “lokalne działania antyterrorystyczne”, w celu „rozbrojenia i zabezpieczenia wycofania formacji sił zbrojnych Armenii” z tego terytorium oraz „zneutralizowanie ich infrastruktury wojskowej”. Władze w Baku dawały do zrozumienia, że dążą do ostatecznej likwidacji republiki miejscowych Ormian, której Azerbejdżanie odebrali już znaczną część spornego terytorium w czasie wojny jesienią 2020 roku.

Media, w tym agencja Reuters, informowały o wysłaniu na obszar Górskiego Karabachu żołnierzy, wspieranych przez artylerię. Strona azerska twierdziła, że jej siły lądowe w kilku miejscach przełamały linie obrony Ormian, zajmując ponad 60 placówek wojskowych i niszcząc co najmniej kilkanaście armeńskich wozów bojowych. Strona armeńska zaprzeczyła temu, oskarżając Azerbejdżan o pełnoskalową inwazję. Ponadto, Azerowie twierdzą, że używają broni precyzyjnej, by niszczyć punktowo cele wojskowe i uniknąć strat wśród cywilów.