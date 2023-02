Nielegalni imigranci próbowali dostać się do Polski

W niedzielę do Polski z Białorusi próbowało dostać się 33 nielegalnych imigrantów – poinformowała Straż Graniczna.

Jak podała Straż Graniczna w komunikacie w mediach społecznościowych: w dniu 12.02 do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 33 cudzoziemców – 15 obywateli Syrii, 11 obywateli Jemenu, 3 obywateli Afganistanu, obywatele Azerbejdżanu, Maroka i Iranu. Jedna osoba podeszła pod barierę, ale wycofała się na Białorusi.

W sobotę do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 50 cudzoziemców. Byli to obywatele Jemenu, Iraku, Syrii i Afganistanu. Zatrzymano 7 obywateli Syrii, którzy oświadczyli, że na początku lutego przylecieli ze swojego kraju do Rosji, skąd dalej dostali się na Białoruś.

Jak czytamy w witrynie Straży Granicznej, w czwartek funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali aż 10 kurierów. Osoby te przyjechały odebrać cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską i zmierzali do Europy Zachodniej.

W Placówce SG w Nowym Dworze zatrzymano w sumie 3 obywateli Ukrainy i 5 obywateli Uzbekistanu. Cudzoziemcy przyjechali pod granicę polsko-białoruską, by odebrać i przewieźć do Niemiec osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę naszego państwa.

Z kolei funkcjonariusze z Placówki SG w Płaskiej współdziałając z funkcjonariuszami z Placówki w Augustowie, zatrzymali 1 obywatela Białorusi oraz jego pasażerkę obywatelkę Ukrainy, którzy w swoim aucie przewozili 13 obywateli Syrii i 1 Turka. Osoby te przekroczyły nielegalnie granicę polsko-białoruską i były wiezione na zachód Europy.

Żadna z tych osób, po które przyjechali kurierzy, nie miała zamiaru składać wniosku o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Polska jest dla nich państwem tranzytowym w drodze najczęściej do Niemiec, Francji czy Belgii. Opłacani kurierzy to jeden z elementów zorganizowanej nielegalnej trasy migracyjnej, która prowadzi przez nasz kraj. Osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę naszego państwa i te, które miały je przewieźć do określonego celu, doskonale zdają sobie sprawę, że działają niezgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Zatrzymanym kurierom odpowiedzialnym za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy przedstawiane są zarzuty. Prowadzone jest wobec nich również postępowanie administracyjne zakończone powrotem do krajów pochodzenia.

