Netanjahu zawiesza ministra za grożenie zrzuceniem bomby atomowej na strefę Gazy

Jak poinformował w niedzielę portal Sky News, izraelski minister, który stwierdził, że zrzucenie bomby atomowej na Gazę jest „jedną z możliwości” w wojnie z Hamasem, został zawieszony, a Benjamin Netanjahu stwierdził, że oświadczenie to „nie jest oparte na rzeczywistości”.

Minister obrony Yoav Gallant powiedział: „To dobrze, że tacy ludzie nie odpowiadają za bezpieczeństwo Izraela”.

Przywódca izraelskiej opozycji natychmiast wezwał do zwolnienia Eliyahu. Yair Lapid stwierdził, że komentarz ten był „szokującym i szalonym oświadczeniem nieodpowiedzialnego ministra”.

„Netanjahu musi go zwolnić dziś rano” – oznajmił w oświadczeniu przesłanym do X. Radio wojskowe podało, że Netanjahu zawiesił Eliyahu w posiedzeniach gabinetu do odwołania.

Netanjahu powiedział: „Oświadczenia ministra Amihai Eliyahu nie mają oparcia w rzeczywistości. Izrael i IDF działają zgodnie z najwyższymi standardami prawa międzynarodowego, aby uniknąć krzywdzenia niewinnych osób. Będziemy to kontynuować aż do zwycięstwa”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

Minister Amihai Eliyahu’s statements are not based in reality. Israel and the IDF are operating in accordance with the highest standards of international law to avoid harming innocents. We will continue to do so until our victory.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 5, 2023