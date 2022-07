NATO deklaruje gotowość do interwencji w razie zagrożenia Kosowa. Są tam polscy żołnierze

Kopytkowo to zamieszkana przez ponad 800 mieszkańców wieś w południowej części województwa pomorskiego. Około stu miejscowym rodzinom zamieszkującym pięć bloków zbudowanych w ramach dawnego PGR grozi życie bez ciepłej wody, a w perspektywie brak ogrzewania. Firma dostarczającą ciepłą wodę do bloków ogłosiła bowiem, że do października zakończy działalności.

"Muszę pozbyć się tej części działalności, bo jest nieopłacalna" - powiedział telewizji TVN Konrad Laboń, przedsiębiorca, który kilka lat temu stał się właścicielem kotłowni ogrzewającej wodę dla bloków w Kopytkowie. Jak tłumaczy wszystko z powodu sytuacji na rynku węgla - "Węgiel z jednej strony jest drogi, z drugiej ciężko go dostać. Hurtownicy nie dają mi nawet gwarancji, czy dostarczą miał. Już teraz dokładam do interesu, a wielu ludzi zalega z płatnościami. Ta sytuacja kosztuje mnie masę nerwów. Rozumiem, że dla ludzi to problem, bo muszą szukać źródła ciepła, ale co mam zrobić? Zbankrutować?" - przytoczył w piątek portal telewizji.