Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2023

W środę 1 marca 2023 roku obchodzimy w Polsce kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Z tej okazji, w całym kraju organizowane są uroczystości upamiętniające żołnierzy polskiego, powojennego podziemia niepodległościowego.

Prezydent Andrzej Duda upamiętni Żołnierzy Niezłomnych podczas wizyty w Sierpcu, w woj. mazowieckim. Przed godz. 16:00 złoży kwiaty pod pomnikiem gen. Emila Fieldorfa „Nila”, później zaplanowano wystąpienie prezydenta przez Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

📆 1.03 Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” „Do końca stali po stronie wolnej Polski i nigdy, do samego końca się nie poddali.” pic.twitter.com/9fifLv6hLD — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 1, 2023



Premier Mateusz Morawiecki wziął rano udział w uroczystych obchodach, organizowanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie, w danym Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie.

– Wolna i niepodległa Polska nie może zapomnieć o tych, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Nasze społeczeństwo, nasz naród będzie prawdziwie wolny właśnie wtedy, gdy uhonorujemy wszystkich tych, którzy walczyli i umierali za naszą ojczyznę – powiedział premier. – My wiemy, że pamięć i prawda o Żołnierzach Wyklętych nie może zaginąć. (…) my wiemy, że to nasi najwięksi bohaterowie, którzy walczyli w czasach można rzec beznadziejnych – zaznaczył.

Z kolei szef MON, wicepremier Mariusz Błaszczak zainaugurował doroczną akcję honorowego krwiodawstwa „SpoKREWnieni służbą”.

„Żołnierze Wyklęci to przede wszystkim ludzie kontynuujący walkę o niepodległość Polski, którzy zaczynali ją toczyć bardzo często na początku II wojny światowej. Stwierdzenia, że mówimy o drugiej konspiracji albo konspiracji powojennej, są określeniami ahistorycznymi i nienaukowymi. Konspiracja, którą określamy mianem Żołnierzy Wyklętych, to konspiracja niepodległościowa o obliczu antykomunistycznym, która wcale nie zaczęła się po zakończeniu II wojny, tylko w sposób płynny zmieniła swoje oblicze z oblicza antyniemieckiego właśnie na antykomunistyczne. W mojej opinii stało się to w połowie 1943 r., po zerwaniu stosunków dyplomatycznych przez sowiecką Rosję z rządem polskim na uchodźstwie. Jeżeli mamy w przestrzeni publicznej próby przeciwstawiania etosu żołnierzy Armii Krajowej etosowi Żołnierzy Wyklętych, to jest to również całkowicie nienaukowe stwierdzenie, bo mówimy tak naprawdę o jednym i tym samym środowisku” – powiedział w rozmowie z PAP dr Tomasz Łabuszewski, szef Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Upamiętnia on żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy od 1945 roku walczyli z władzami komunistycznymi. Na dzień pamięci wybrano rocznicę rozstrzelania przez władze komunistyczne po pokazowym procesie siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, w tym prezesa WiN ppłk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, „Ludwik”.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat udało się odnaleźć miejsca ukrycia ciał setek żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego. Wciąż jednak nieznane są liczne miejsca ukrycia śladów zbrodni dokonanych na wielu żołnierzach i oficerach, w tym ppłka Cieplińskiego.

PAP / radiomaryja.pl / polskieradio24.pl / Kresy.pl