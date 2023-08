Minister obrony Ukrainy: wojna może być długa

Ukraiński minister obrony daje do zrozumienia, że Ukraińcy muszą liczyć się z tym, że wojna z Rosją będzie długa i trzeba już teraz myśleć o tym, czy będą gotowi walczyć dalej.

We wtorek minister obrony Ukrainy, Ołeksandr Reznikow powiedział podczas forum weteranów, że wojna z Rosją może długo potrwać, ponieważ wróg jest silny i podstępny.

„Zwycięstwo to nie tylko wyzwolenie naszej ziemi, ale to zrobić tak, że wróg nigdy już nawet nie pomyślał o tym, żeby wrócić. To bardzo trudne zadanie. Póki co, wielu na świecie uważa, że to niemożliwe” – powiedział Reznikow. Dodał jednak, że Ukraińcy już udowodnili światu, co dla nich wydaje się możliwe, a co niemożliwe.

„Wygramy na pewno” – twierdzi minister. Przyznał zarazem, że może to potrwać długo.

„Mamy silnego, podstępnego wroga, a wojna może być długotrwała, ponieważ to prawdziwy maraton. Nasze straty będą jeszcze większe, a żeby pokonać Rosjan musimy sobie uświadomić, co jest najważniejsze, żeby zwyciężyć” – oświadczył Reznikow. Zaznaczył, że w 2022 roku Ukraina potrzebowała przede wszystkim broni, natomiast obecnie „kluczowe dla zwycięstwa jest to, co będą czuć ludzie”.

„Od tego, co będą czuli ludzie, zależy nasza długodystansowa przewaga nad wrogiem. To jedność i gotowość do walki” – podkreślił minister.

Ukraińska agencja informacyjna UNIAN zaznacza, że oficjalnie przedstawiciele władz w Kijowie unikają formułowania konkretnych prognoz co do tego, kiedy może skończyć się wojna. Twierdzą zarazem, że rezultatem będzie zwycięstwo Ukrainy.

Przeczytaj: Blinken: Rosja już przegrała wojnę

Czytaj również: Orbán: Ukraina nie ma szans na wygranie tej wojny

Zobacz: Prezydent Bułgarii: Ukraina nalega na kontynuowanie tej wojny, ale rachunek płaci cała Europa

Unian / Kresy.pl