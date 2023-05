Premier Wielkiej Brytanii: Próby zamrożenia wojny na Ukrainie są “całkowicie błędne”

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak uważa, że rozejm na Ukrainie nie powinien być głównym priorytetem państw zachodnich.

Sunak zabrał głos na temat wojny na Ukrainie w czasie wystąpienia w Izbie Gmin. Odpowiedział w ten sposób na wypowiedzi byłego szefa Partii Pracy Jeremy’ego Corbyna, który wezwał władze brytyjskie do wsparcia wysiłków na rzecz rozejmu na Ukrainie. Jak przyznał rozejm to nie to samo co układ pokojowy, ale “każdy proces pokojowy musi być rozpoczęty rozejmem, inaczej będzie coraz gorzej i gorzej” – zacytował portal Ukrainska Prawda.

„Zawieszenie broni nie jest sprawiedliwym i trwałym pokojem dla Ukrainy. Rosja przeprowadziła nielegalną i niesprowokowaną inwazję. Popełniła ohydne zbrodnie wojenne, a właściwą i jedyną odpowiedzią na to jest wycofanie przez Rosję jej sił z Ukrainy, a wszystkie plany ucharakteryzowane jako plany pokojowe, są w rzeczywistości próbami zamrożenia konfliktu tam, gdzie on teraz jest, są całkowicie” – odpowiedział w parlamencie Sunak.

Premier Wielkiej Brytanii podkreślił też, że inne kraje zgodziły się na zasadę „sprawiedliwego i trwałego pokoju”, która opiera się na Karcie ONZ, integralności terytorialnej i suwerenności „Będziemy nadal dbać o to, aby pokój [był] naprawdę sprawiedliwy i trwały” – dodał Sunak.

Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, stwierdził, że mediacja między Ukrainą a Rosją w celu zakończenia wojny na pełną skalę jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy spełnia dwie „fundamentalne zasady”. Dodał on o tym, by nie oczekiwać kiełkowania rozejmu niczym “grzybów po deszczu”.

Czytaj także: Politico: USA przygotowują się na możliwe zamrożenie wojny na Ukrainie i scenariusz koreański

eurintegration.com.ua/kresy.pl