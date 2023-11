Minister obrony Izraela grozi obróceniem Bejrutu w gruzy

Minister obrony Izraela oświadczył, iż libańscy cywile muszą wiedzieć, że jeśli przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah „popełni błąd”, to los Bejrutu prawdopodobnie będzie podobny do losu Gazy.

Podczas sobotniej konferencji prasowej izraelski minister obrony Jo’aw Gallant odniósł się do krytyki, jaka spada na Izrael w związku z ofensywą na Strefę Gazy.

– Słyszę niektórych [przywódców państw – red.] i pytam siebie oraz ich: jak możecie mieć czelność prawić nam morały w szczytowym momencie walki? 1500 żołnierzy, cywilów, kobiet i dzieci zostało porwanych lub zabitych. (…) Chcę powiedzieć tym europejskim przywódcom, którzy nas krytykują: państwo Izrael i naród izraelski w 2023 roku nie są w roku 1943 – powiedział Gallant.

– Mamy środki i zobowiązania do samoobrony, samodzielnej i to właśnie robimy. Nie spoczniemy, póki nie wypełnimy naszej misji tak, że Hamas zostanie pokonany… Kiedy wojna się skończy, organizacja terrorystyczna zwana Hamas nie będzie istnieć – dodał.

W opinii serwisu „Times of Israel”, uwagi te najwyraźniej są po części skierowane do prezydenta Francji, Emmanuela Macrona.

Szef izraelskiego resortu obrony twierdził, że Hamas jest „pod olbrzymią presją” z uwagi na postępy sił Izraela w Gazie.

Jednocześnie, Gallant potępił „agresję” na Izrael zza północnej granicy. Oświadczył, że Hezbollah „igra z ogniem”. Według „Times of Israel” powiedział, że libańscy cywile muszą wiedzieć, że jeśli przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah „popełni błąd, los Bejrutu prawdopodobnie będzie podobny do losu Gazy”.

Wcześniej minister wypowiedział się w analogicznym tonie, wizytując izraelskie odziały wojskowe na północy kraju.

– Mówię tu do obywateli Libanu. Już widzę, jak obywatele w gazie idą z białymi flagami wzdłuż wybrzeża, na południe. Hezbollah wciąga Liban w potencjalną wojnę, i popełnia błędy. Jeśli zrobi tego rodzaju błędy, to tymi, którzy za to zapłacą, będą przede wszystkim obywatele Libanu. Wiemy, jak zrobić w Bejrucie to, co robimy w Gazie – ostrzegł Gallant.

Izraelski minister obrony najpewniej nawiązał do wcześniejszych wypowiedzi lidera Hezbollahu, który ostrzegł Izrael, by nie próbował brać odwetu na Libanie.

„Izraelskie okrucieństwo ma na celu ujarzmienie ludności regionu i zmiażdżenie uzasadnionego żądania praw” – oświadczył Nasrallah w przemówieniu. Jego zdaniem, po zbombardowaniu Gazy i ofensywie lądowej, Izrael zwróci się przeciwko Libanowi.

Jak pisaliśmy, prezydent Francji Emmanuel Macron, otwierając w czwartek konferencję dotyczącą pomocy humanitarnej w Gazie, zaapelował do Izraela o ochronę ludności cywilnej podczas walki z Hamasem i do przerwy w działaniach wojennych. Powiedział, że „życie każdego człowieka jest równe” i że walka z terroryzmem „nigdy nie może być prowadzona bez zasad”.

