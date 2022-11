Miedwiediew zapowiada karę śmierci za zabicie rosyjskich jeńców [+VIDEO/+18]

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zapowiedział karę śmierci dla ukraińskich żołnierzy oskarżonych o wzięcie udziału w egzekucji rosyjskich jeńców wojennych.

„Wiele lat temu uczyłem się prawa karnego na uniwersytecie… powiedzieli, że kara kryminalna składa się z dwóch elementów: korekty i reedukacji przestępców oraz kary” – napisał Miedwiediew w swojej grupie Telegram. „Śmierć jest jedyną czystą karą, z oczywistych powodów”.

Miedwiediew kontynuował, mówiąc, że „ukraińscy dranie, którzy zastrzelili rosyjskich żołnierzy, nie powinni otrzymać żadnej innej kary niż czysta kara. Nawet jeśli ich znalezienie zajmie lata”.

Rosyjskie ministerstwo obrony oskarżyło w piątek Ukrainę o dopuszczenie się zbrodni wojennej w postaci wykonania egzekucji na ponad 10 rosyjskich jeńcach wojennych.

Ministerstwo powołało się na wideo krążące w mediach społecznościowych, które pokazuje egzekucję rosyjskich żołnierzy.

Ukrainians from the 80th Airborne Brigade brutally execute Russian prisoners of war.

If Russians had committed this atrocity and documented war crime we’d see headlines in Western Media for a week. pic.twitter.com/Hmm5yZDJEi

