Ukraińska kontrofensywa pod Charkowem – Rosja zbiera siły, by zatrzymać Ukraińców

Ukraiński sztab generalny informuje o postępach kontrofensywy pod Charkowem, która stopniowa zbliża się do granicy rosyjsko-ukraińskiej. Według analityków, Rosja ściąga posiłki do obwodu biełgorodzkiego, by zatrzymać Ukraińców.

Jak poinformowała we wtorek strona ukraińska, Rosja ściąga posiłki na teren obwodu biełgorodzkiego, żeby uniemożliwić kontratakującym w rejonie na północ i północny- wschód od Charkowa siłom ukraińskim dotarcie do granicy. W ostatnim czasie Ukraińcy poczynili tam kolejne postępy.

Przeczytaj: Pentagon: Ukraińcy odepchnęli Rosjan 40 km od Charkowa

Czytaj także: ISW: Ukraińcy z powodzeniem rozwijają kontrofensywę pod Charkowem

We wtorek pod wieczór, ukraiński sztab generalny poinformował, że Siły Zbrojne Ukrainy zdołały odzyskać kolejne miejscowości, odpychając Rosjan dalej od Charkowa i kontynuując natarcie w kierunku granicy. To m.in. miejscowości Czerkaski Tyszky i Ruski Tyszky, na wschód od trasy M-20 w kierunku granicy, parę kilometrów na północ od północnej obwodnicy Charkowa. Ponadto, Ukraińscy żołnierze mieli opanować tereny na północ od miejscowości Staryj Sałtiw, gdzie znajduje się zapora z przejazdem przez rzekę Doniec / Siwerskij Doniec, wzdłuż wschodniego brzegu Zbiornika Peczeniskiego.

Strona ukraińska twierdzi też, że w rejonie Charkowa Rosjanie ponoszą znaczne straty. Rzekomo, z tego powodu z terytorium Ukrainy do Rosji miały zostać wycofane oddziały 138. samodzielnej brygady zmechanizowanej. Zaznaczono też, że 10 maja był pierwszym dniem od początku wojny, w którym na Charków nie spadły wrogie pociski.

Amerykański think-tank Institute for the Study of War (ISW) podał w swojej analizie za poniedziałek 9 maja br., siły rosyjskie najprawdopodobniej dalej koncentrują się w obwodzie biełgorodzkim, by powstrzymać ukraińską kontrofensywę pod Charkowem i uniemożliwić Ukraińcom podejście pod granicę. W ocenie ukraińskiego sztabu generalnego, Rosja skoncentrowała tam już 19 batalionowych grup taktycznych, które mogłyby wzmocnić siły walczące w rejonie Charkowa.

– Russian forces are likely continuing to amass troops in Belgorod Oblast to stop Ukrainian counterattacks around #Kharkiv City from reaching the Ukrainian-Russian border. — ISW (@TheStudyofWar) May 10, 2022

ISW zaznacza, że według USA Rosjanie nie zrezygnowali jednak ze starań, by okrążyć Charków od północy i od wschodu, choć na północ od miasta mają zaledwie trzy batalionowe grupy taktyczne.

Ponadto, według ISW, w rejonie na południowy-wschód i południowy- zachód od Izium siły rosyjskie nie poczyniły w poniedziałek żadnych potwierdzonych postępów, najwyraźniej koncentrując siły, by niebawem wznowić operacje ofensywne. Rosjanie poczynili jednak pewne niewielkie postępy w okolicy Siewierodniecka.

Rosjanie cały czas mają też mieć kłopoty z niskim morale i poziomem dyscypliny własnych jednostek. Ma to być spowodowane głównie utknięciem natarć z powodu zdecydowanego oporu Sił Zbrojnych Ukrainy.

Unian / understandingwar.org / Kresy.pl