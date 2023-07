Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przekonywał w sobotę, że Polska po wzięciu udziału w programie Nuclear Sharing może użyć broni jądrowej.

Ewentualne rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce może skłonić ten kraj do jej użycia – powiedział TASS wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Komentując ambicje Polski, by wziąć udział w natowskim programie Nuclear Sharing, powiedział: „Biorąc pod uwagę fakt, że dziś w polskim kierownictwie gromadzą się tylko patentowi degeneraci, wniosek o rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce grozi tylko jednym. Taka broń zostanie użyta” – powiedział.

„Jest w tym pozytywna strona. Wszyscy Dudowie, Morawieccy, Kaczyńscy i inne złe duchy znikną. Cóż, inni też znikną, niestety”.

W piątek, podczas konferencji prasowej w Brukseli, szef polskiego rządu oświadczył: „W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing”. Do apelu polskiego premiera odniósł się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. „Nie mam nic do powiedzenia na temat żadnych rozmów tego typu. I, tak czy inaczej, po prostu nie mówimy o rozmieszczeniu naszych systemów nuklearnych, więc z pewnością nie zacznę tego robić dzisiaj” – powiedział. Jak dodał, USA nie widzą potrzeby zmiany w rozmieszczeniu swojej broni jądrowej.

Morawiecki został zapytany w sobotę o tę wypowiedź. „W momencie kiedy (prezydent Rosji Władimir) Putin eskaluje zagrożenie, kiedy straszy, szantażuje Zachód. Kiedy ogłasza przesunięcie taktycznej broni jądrowej na Białoruś, my także chcemy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie tak jak pan (b. premier, szef PO Donald) Tusk i (b. szef MSZ Radosław) Sikorski, którzy zrobili tyle, że nie mamy tarczy (antyrakietowej), która miała nas chronić; została ona zlikwidowana, zostało to ogłoszone przez prezydent (USA Baracka) Obamę 17 września 2009 r.” – oświadczył Morawiecki, cytowany przez portal WNP.

„Nuclear Sharing, tzw. program współdzielenia broni nuklearnej bardzo by to nasze bezpieczeństwo umocnił. Kropla drąży kamień, będziemy z naszymi sojusznikami rozmawiali” – zadeklarował.

Morawiecki podkreślił, że „oczywiście musi to być dostosowane do poziomu rzeczywistego zagrożenia, rzeczywistego niebezpieczeństwa”.

Kreys.pl/TASS