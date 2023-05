Maia Sandu: Przystąpienie do UE ochroni Mołdawię przed Rosją

Mołdawia chce „jak najszybszego” członkostwa w UE jako ochrony przed zagrożeniem ze strony Rosji i ma nadzieję na decyzję o rozpoczęciu negocjacji „w ciągu najbliższych miesięcy” – powiedziała w wywiadzie dla AFP prezydent Maia Sandu.

Jak poinformowała w wywiadzie dla AFP prezydent Mołdawii Maia Sandu, kraj ten chce „jak najszybszego” członkostwa w UE jako ochrony przed zagrożeniem ze strony Rosji i ma nadzieję na decyzję o rozpoczęciu negocjacji „w ciągu najbliższych miesięcy” Dla Sandu członkostwo w UE jest jedyną gwarancją, że nie stanie się kolejnym celem Rosji.

Zobacz też: Mołdawia: Zatrzymania i przeszukania w domach działaczy opozycyjnej partii [+VIDEO]

„Oczywiście nic nie może się równać z tym, co dzieje się na Ukrainie, ale widzimy ryzyko i wierzymy, że naszą demokrację możemy uratować tylko jako część UE” – powiedziała. „Wierzymy, że Rosja będzie nadal dużym źródłem niestabilności w nadchodzących latach i musimy się chronić” – dodała Sandu.

„Wojna na Ukrainie sprawiła, że wszystko stało się czarno-białe. Jest więc bardzo jasne, co oznacza wolny świat i co oznacza autorytarny świat dla nas wszystkich” – powiedziała.

„Wierzymy, że jest to dla nas realistyczny projekt i nie możemy się doczekać, aby stało się to tak szybko, jak to możliwe” – powiedziała Sandu.

Zobacz też: Mołdawia reaguje na apel Naddniestrza o zwiększenie ilości rosyjskich wojsk w regionie

Przypomnijmy, prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział, że Polska dołoży wszelkich starań podczas swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 r., aby Ukraina i Mołdawia zostały członkami UE. Duda powiedział, że jednym z głównych priorytetów podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej będzie członkostwo Ukrainy, Mołdawii, a także krajów Bałkanów Zachodnich w UE.

“Z premierem doskonale wiemy, co to znaczy długo czekać, co to znaczy chcieć być częścią wolnego Zachodu, którego częścią jesteśmy dzisiaj w sensie politycznym” – powiedział Duda.

“Trzeba temu zadośćuczynić, dlatego uważam, że nie kto inny, tylko my – Polska powinniśmy twardo i bardzo mocno mówić: Trzeba wreszcie przyjąć ich do UE. Trzeba przyjąć państwa Bałkanów Zachodnich. Dziś wymogiem historycznym chwili jest przyjęcie Ukrainy do UE i Mołdawii – podkreślił.

Kresy.pl/AFP