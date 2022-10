Macron: Francja wyśle na Ukrainę systemy przeciwlotnicze i kolejne armatohaubice Caesar

Francja zamierza wysłać w najbliższych tygodniach na Ukrainę 6 dodatkowych armatohaubic Caesar oraz rakietowe systemy przeciwlotnicze, prawdopodobnie typu Crotale.

W środę prezydent Francji, Emmanuel Macron powiedział w wywiadzie dla stacji France 2, że w nadchodzących tygodniach Ukraina otrzyma od jego państwa kolejną partię pomocy wojskowej.

W skład nowego pakietu wejdą dodatkowe, samobieżne haubicoarmaty oraz systemy obrony powietrznej.

Według Macrona, Francja pracuje nad dostarczeniem Siłom Zbrojnym Ukrainie sześciu dodatkowych armatohaubic Caesar, które pierwotnie miały trafić do Danii, a także rakietowe systemy przeciwlotnicze, „aby chronić Ukrainę przed atakami rakietowymi i dronami”. Twierdził też, że Paryż dostarcza władzom w Kijowie informacji wywiadowczych. Zaprzeczył jednak, by chodziło tu o dane, mogące służyć Ukraińcom do atakowania celów na rosyjskim terytorium.

Macron zaznaczył, że celem jest powrót Ukrainy do granic z 1991 roku. – Kwestia w tym, czy te cele militarne zostaną osiągnięte tylko poprzez działania zbrojne. W którymś momencie, w interesie Ukrainy i Rosji będzie powrót do stołu negocjacyjnego – powiedział.

Francuski prezydent zapowiedział też, że pomoc wojskowa dotrze na Ukrainę w najbliższych tygodniach. Nie sprecyzował jednak dokładniej, o jakie rakietowe systemy obrony powietrznej chodzi, ani ile ich będzie.

Stacja Sky News podała, powołując się na swoje źródła, że Francja chce wysłać Ukraińcom systemy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu Crotale, zdolne do przechwytywania rakiet i samolotów, lecących na niskich wysokościach.

Crotale (Grzechotnik) to rakietowy system przeciwlotniczy, opracowany pod koniec lat 60. XX wiek przez francuski koncern zbrojeniowy Thomson-CSF. Został zaprojektowany do zwalczania celów powietrznych na średnich, niskich i bardzo niskich pułapach w każdych warunkach atmosferycznych. Zasięg wynosi od 500 do 10 000 m, pułap do 6 km. Używany jest przez Francję, Finlandię, Grecję i Holandię. Ma zapewniać ochronę dla wojsk i infrastruktury cywilnej przed atakami z powietrza. System Crotale istnieje w dwóch podstawowych wariantach w wersji lądowej: samobieżnej i na platformach.

Wcześniej pisaliśmy, że brytyjski sekretarz obrony zapowiedział, że Wielka Brytania przekaże Ukrainie rakiety przeciwlotnicze AMRAAM, przeznaczone do wystrzeliwania z systemów obrony powietrznej NASAMS, a także kilkaset innych rakiet przeciwlotniczych, drony i haubice. Systemy NASAMS mają dostarczyć Ukraińcom Amerykanie. Wiadomo, że ukraińscy żołnierze przechodzą obecnie szkolenie na tych systemach obrony powietrznej.

Jak pisaliśmy, Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem obrony USA, Lloydem Austinem w Brukseli, w ramach spotkania ministrów obrony krajów członkowskich Sojuszu zapowiedział, że Ukraina otrzyma więcej systemów obrony powietrznej.

Zapowiedzi sojuszników Ukrainy mają związek z ostatnimi, zmasowanymi atakami rakietowymi na ukraińskie terytorium. Rosjanie uderzyli w cele infrastruktury krytycznej, szczególnie w infrastrukturę energetyczną: elektrociepłownie i podstacje średniego napięcia.

