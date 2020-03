Litewska służba specjalna mogła inwigilować osoby z otoczenia obecnego prezydenta

Anonimowy oficer litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) twierdzi, że służba ta zbierała informacje o ludziach z otoczenia prezydenta Gitanasa Nausėdy w czasie gdy ten prowadził kampanię wyborczą.

Według wysoko postawionego sygnalisty z VSD litewska służba specjalna zbierała dane temat ludzi zaangażowanych w organizację kampanii wyborczej Nausėdy, który został prezydentem po zeszłorocznych wyborach. W drugiej turze Nausėda pokonał wówczas Ingridę Šimonytė powiązaną z litewskim obozem konserwatywnym oraz ówczesną prezydent Dalią Grybauskaitė.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak podał w środę portal litewskiego nadawcy publicznego LRT inwigilowani byli zarówno współpracownicy jak i sponsorzy kampanii wyborczej obecnego prezydenta. Co ważne raport w sprawie inwigilacji sygnalista przesłał do parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony jeszcze w kwietniu 2019 r. a zatem na miesiąc przed wyborami prezydenckimi jednak deputowani nie zajęli się sprawą. Dopiero w lutym zeszłego roku przewodniczący tej komisji Vytautas Bakas zwrócił się do Prezydium Seimasu o powołania specjalnej grupy, która zbadałaby „domniemane bezprawne ingerencje w proces wyborczy, bezprawne zbieranie i korzystanie z informacji”. Jednak Prezydium odrzuciło jego wniosek

Sygnalista twierdzi, że VSD, a konkretnie wiceszef służby Remigijus Bridikis zlecił mu zbieranie informacji o ludziach z otoczenia kandydatów na prezydenta jeszcze w lipcu 2018 r. Oficer miał napisać o nich raport na podstawie danych już pozostających w dyspozycji służby i przedstawić go szefowi VSD Dariusowi Jauniškisowi. W raporcie znaleźli się między innymi obecna kanclerz Biura Prezydenta Algė Budrytė, politolodzy Linas Kojala i Mindaugas Jurkynas, Na innej liście znalazło się ponad 40 przedsiębiorców gotowych do sponsorowania kampanii wyborczej Nausėdy.

We wrześniu 2018 r. Bridikis zlecił inwigilację Vygaudasa Ušackasa, który chciał uzyskać nominację na kandydata na prezydenta od litewskiej partii konserwatywnej, która wystawiła potem Šimonytė. Przeciwnicy Ušackasa mieli zostać wsparci przez służbę specjalną „środkami informacyjnymi” pozwalającymi na stawianie temu politykowi zarzutu prorosyjskości.

W styczniu 2019 r. Bridikis miał przekazać sygnaliście nowe polecenie od szefa służby- zebrania informacji o ponad 60 członkach sztabu wyborczego Nausėdy i jego współpracownikach w tym o Povilasie Masiulisie i Aistisie Zabarauskasie. Sygnalista wszystkie te działania uznał za sprzeczne z zasadą neutralności politycznej VSD.

Jak podaje LRT sprawą zajęła się prokuratura. Prokurator generalny Litwy Evaldas Pašilis nie powiedział czy anonimowy oficer służby specjalnej będzie chroniony przepisami stosowanymi wobec sygnalistów.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Zdecydowanie zaprzeczamy informacjom jakie pojawiły się w mediach. VSD z pewnością nie zbierał i nie zapewniał żadnych informacji o wspomnianych osobach” – skomentowała w środę rzeczniczka służby Aurelija Katkuviene. Jak dodała – „W czasie wyborów VSD dostała zadanie monitorowania i oceniania wpływu obcych państw na proces wyborczy”.

W przeszłości VSD zajmował się także społecznością Polaków zamieszkujących zwarcie na Wileńszczyźnie. W raporcie z 2017 roku ocenił on „podnoszone stale żądania przyznania wyjątkowych praw społeczności polskiej na Wileńszczyźnie. Ocenił, że gdyby społeczności polskiej zostały przyznane wyjątkowe prawa, dałoby to pretekst dla Rosji i jej grup wpływów do żądania tych samych praw i w końcu wyjątkowego statusu dla społeczności rosyjskich we wszystkich krajach bałtyckich”. Przypomnijmy, że Polacy Wileńszczyzny domagając się skończenia z polityką dyskryminacji poprzez lituanizację zapisu ich nazwisk czy zakazu używania języka polskiego w urzędach bądź na oficjalnych tabliczkach z nazwami miast i ulic. W raporcie z 2016 roku litewska specsłużba jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego państwa wskazała personalnie na Renatę Cytackę – działaczkę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin przewodzącą protestom przeciwko likwidacjom polskich szkół w Wilnie.

lrt.lt/delfi.lt/kresy.pl