Prezydent Litwy przedstawił “plan B” na wypadek wycofania sił amerykańskich z regionu

Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą decyzję o wycofaniu swoich wojsk z Europy, Litwa ma “plan B” w postaci oparcia się na sojuszu z Niemcami.

„Litwa nie tylko myśli o Planie B, ale już go ma. Mamy duże nadzieje na doskonałą współpracę z Niemcami” – Nausėda powiedział w środowym wywiadzie dla portalu informacyjnego 15min. Prezydent Litwy podkreślił w tym kontekście, że RFN już rozpoczęło rozmieszczenia brygady Bundeswehry w jego państwie, w ramach wysuniętej obecności NATO.

W kwietniu ubiegłego roku na Litwę przybył pierwszy, nieliczny jeszcze komponent niemieckiej brygady, odpowiedzialny za planowanie dyslokacji do bazy nieopodal Rudnik na Wileńszczyźnie. Do końca tego roku na Litwie ma być już około 500 niemieckich żołnierzy, a cała operacja dyslokacji ma zostać zakończona w 2027 r., podał litewski nadawca publiczny LRT.

„Ich decyzja o wysłaniu brygady na Litwę i ich zaangażowanie w realizację tego celu, pomimo wszystkich wstrząsów, pomimo faktu, że początkowo nie było jasne, czy ta brygada zostanie fizycznie wysłana, to zaangażowanie istnieje i jest konsekwentnie realizowane” – powiedział o Niemcach litewski przywódca. Jak dodał – “Znając dobrze Niemcy, mogę powiedzieć, że Niemcy naprawdę traktują to zobowiązanie poważnie”.

Według prezydenta, jeśli „odrobimy swoją pracę domową i zadania”, to na Litwie zostanie rozmieszczona brygada Bundeswehry, co otworzy nowe możliwości współpracy wojskowej, zaapelował Nausėda. Ma on nadzieję na ” rozwój przemysłu zbrojeniowego i więzi gospodarczych. Nie jest to mniej ważne niż bezpośredni komponent wojskowy”.

Jednocześnie prezydent Litwy jako priorytet jej polityki określił utrzymanie strategicznego zaangażowania USA w Europie Wschodniej.„Potrzebujemy planu B, a on już istnieje. Ale będziemy nadal zabiegać o obecność USA tutaj – w szczególności na Litwie i w Europie w ogóle” – zacytował portal LRT.

Amerykańska stacja telewizyjna NBC poinformowała w kwietniu, że Pentagon rozważa możliwość wycofania około 10 tys. żołnierzy z Europy Wschodniej. Według doniesień medialnych wojska mogą zostać wycofane z Polski i Rumunii.

Obecnie na Litwie rotacyjnie przebywa około tysiąca amerykańskich żołnierzy.

lrt.lt/kresy.pl