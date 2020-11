Liderzy Majdanu wzywani na przesłuchania. Media: sprawa dotyczy zamachu stanu

Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy wzywa na przesłuchania liderów tzw. EuroMajdanu, w ramach śledztwa ws. zamachu stanu – podają ukraińskie media. Wśród nich są m.in. były przewodniczący parlamentu Andrij Parubij, mer Kijowa Witalij Kliczko, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksandr Turczynow i były premier Arsenij Jaceniuk.

Ukraińska dziennikarka Sonia Koszkina, redaktorka naczelna serwisu „Lewy Brzeg” LB.ua, poinformowała w czwartek, że Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy wzywa na przesłuchania liderów tzw. EuroMajdanu, którzy na przełomie 2013/2014 byli zaangażowani w protesty w Kijowie. Według niej, 1 października br. Biuro Śledcze wszczęło śledztwo „w sprawie zamachu stanu, związanego z wydarzeniami na Majdanie”.

Wśród osób wezwanych na przesłuchania są m.in. mer Kijowa Witalij Kliczko, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, Ołeksandr Turczynow, były przewodniczący parlamentu Andrij Parubij, były premier Arsenij Jaceniuk i inne, ważne postacie polityczne z tamtego czasu.

Według Kosziny, inicjatorem śledztwa był deputowany Platformy Opozycyjnej-Za Życiem, Renat Kuzmin. Za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza, był on zastępcą ukraińskiego prokuratora generalnego.

Sam Parubij przyznał, że rzeczywiście został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka i oświadczył, że ma zamiar się na nim pojawić. – Chodzi o wydarzenia na Majdanie z lat 2013-2014. Zamierzam przyjść na przesłuchanie – powiedział były przewodniczący Werchownej Rady, a wcześniej lider tzw. Samoobrony Majdanu. Dodał, że na przesłuchanie wezwano go na najbliższy poniedziałek, 23 listopada, ale po rozmowie z jego adwokatem śledczy mają przesunąć termin. Zaznaczył jednak, że nie pamięta, żeby w wezwaniu znajdowały się słowa „zamach stanu”.

Według ukraińskich mediów, powodem wszczęcia śledztwa przez Państwowe Biuro Śledcze było zawiadomienie złożone na początku października br. przez Dawida Żwaniję, byłego politycznego sojusznika Petra Poroszenki. Twierdzi on, że wspólnie z liderami EuroMajdanu, m.in. Poroszenką, Turczynowem i Jaceniukiem, należał do „grupy przestępczej”, która odpowiada za masakrę na Majdanie. Według niego, wiedzieli oni o tym z wyprzedzeniem i zrobili to, żeby zerwać negocjacje pokojowe i przejąć władzę na Ukrainie. Podkreślał, że dysponuje dowodami na potwierdzenie swoich słów i zgłosił śledczym, że chce przedstawić je podczas przesłuchania.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Żwanija oskarża Poroszenkę o wykorzystanie EuroMajdanu do przejęcia władzy, również w porozumieniu z oligarchami. W lipcu br. zamieścił w tej sprawie w sieci wideo-oświadczenie, w którym oskarżył swojego niegdysiejszego sojusznika, że on i jego ekipa przejęli władzę w 2014 roku, „kupiwszy sobie” poparcie w Unii Europejskiej i obiecując profity oligarchom.

– My finansowaliśmy Majdan. My rozniecaliśmy nastroje protestacyjne w mediach. My zrywaliśmy pokojowe inicjatywy [ówczesnej-red.] władzy. Prowadziliśmy oddzielnie rozmowy z deputowanymi Partii Regionów i z zagranicznymi ambasadami – twierdził były deputowany. – W skład tej grupy wchodzili: Martynenko, Poroszenko, Turczynow, Jaceniuk, Kliczko. Każdy z nich dołączył swoją grupę, na przykład Turczynow przyprowadził Paszynskiego i Parubija. W jednym z kolejnych nagrań opowiedział o domniemanych kulisach finansowania i uzbrajania Majdanu.

W sierpniu zamieścił kolejne nagranie, w którym przekonywał, że po kijowskim Majdanie w 2014 roku władzę na Ukrainie przejęła „przestępcza grupa”, której był członkiem. Wówczas pierwszy raz powiedział, że masowe zabójstwa w centrum Kijowa 20 lutego 2014 roku były wynikiem działań liderów Majdanu.

W wywiadzie dla portalu Kresy.pl z 2016 roku, dr Iwan Kaczanowski twierdził, że zabójstwa na Majdanie zostały dokonane „pod fałszywą flagą” przez grupę snajperów związanych z ówczesną opozycją:

– Przeprowadziłem własne studium dotyczące tej masakry. Pokazuje ono, że był to zupełnie inny przypadek masowego zabijania. Że była to operacja typu „false flag”, pod fałszywą flagą, przeprowadzona przez część przywódców Majdanu, ze stronnictw oligarchicznych i skrajnie prawicowych. Jej celem było zabicie ludzi stojących po tej samej stronie, którzy nie byli świadomi tego, że zginęli zastrzeleni przez własnych strzelców. Miało to na celu umożliwienie przejęcia władzy.

CZYTAJ TAKŻE: Dr Kaczanowski: pomajdanowe władze kryją prawdziwych sprawców masakry na Majdanie

Unian / 112 Ukraina / strana.ua / Kresy.pl