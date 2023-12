Latające cysterny dla Sił Powietrznych RP. Trwa procedura pozyskiwania

Generał dywizji Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ wypowiadał się na temat postępów w procesie pozyskiwania latających cystern dla Wojska Polskiego.

Generał dywizji Ireneusz Nowak rozmawiał z Wojciechem Wojczalem. W opublikowanym w czwartek materiale mówił o wyzwaniach dla Sił Powietrznych RP. Gen. Nowak został zapytany m.in. o kwestię latających cystern dla Wojska Polskiego. “Wydaje mi się, że jesteśmy bliżej (…) przeprowadziliśmy spotkania z potencjalnymi producentami tego typu samolotów. Nie jest ich dużo na rynku. Są dwie platformy, które rozpatrywaliśmy” – powiedział.

Jak dodał, to ma być nie tylko samolot tankowania w powietrzu, lecz także transportu strategicznego i ewakuacji medycznej.

Zwrócił uwagę, że Siły Powietrzne zainicjowały procedurę tzw. pilnej potrzeby operacyjnej w tym zakresie, lecz “takich maszyn się nie pozyskuje z dnia na dzień”. Przypomniał, że strona polska była zainteresowana także rozwiązaniem pomostowym, np. w ramach leasingu lub użyczenia.

Przeczytaj: Amerykańskie tankowce powietrzne z Niemiec do Polski

W kontekście maszyn do tankowania w powietrzu, generał Nowak odniósł się także do kwestii tzw. mnożników wartości bojowej (Force multiplication). Chodzi o czynniki, które pozwalają personelowi lub uzbrojeniu na wykonanie dodatkowych działań, przy takiej samej liczbie posiadanych zasobów.

“Zakładając, że żeby utrzymać 12-godzinny patrol powietrzny potrzeba np. 8 samolotów i 14 pilotów, to mając powietrzny tankowiec można zredukować te cyfry o 50 procent” – podkreślił. “Piloci mogą być dłużej, nie np. tylko dwie godziny, lecz mogą być 4 lub 6 godzin” – wskazał.

Zobacz: Siły Powietrzne chcą dwóch eskadr samolotów przewagi powietrznej

Siły Zbrojne RP nadal nie dysponują samolotami tankująco-transportowymi MRRT.

We wrześniu ubiegłego roku portal Kresy.pl zwrócił się z pytaniami w tej sprawie do MON i Agencji Uzbrojenia. Przypomnieliśmy, że ogłoszony w 2016 roku program Karkonosze przewiduje pozyskanie narodowych zdolności w zakresie uzupełniania paliwa w powietrzu, w odpowiedzi na wycofanie się Polski z międzynarodowego programu zakupu floty wielozadaniowych samolotów transportowo-tankujących Airbus A330MRTT. MON informował w lutym 2021 roku, że Polska przystąpiła do platformy wymiany usług ATARES, w związku z czym jest uprawniona do bezgotówkowej wymiany ww. usług z pozostałymi państwami członkowskim. Siły Zbrojne RP nadal nie dysponują jednak samolotami tankująco-transportowymi MRRT.

W odpowiedzi Agencja Uzbrojenia poinformowała, że “uruchomienie fazy realizacyjnej dla zadania dotyczącego pozyskania samolotów, bądź zdolności transportowych, MRTT, zostanie skorelowane z terminami określonymi w niejawnym “Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”.

Zainteresowanie dostawą Polsce maszyn w ramach programu Karkonosze wyrażały trzy podmioty: Boeing (KC-46A Pegasus), Airbus (A330MRTT) oraz IAI (KC-767 na bazie przebudowanych i pochodzących z rynku wtórnego 767).

Zobacz także: Brak odpowiedzi MON na pytania dotyczące programu Karkonosze

Kresy.pl