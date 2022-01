Kułeba: Niemcy muszę przestać zachęcać do napaści na Ukrainę

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do środowych słów prezydent USA Joe Bidena dotyczących ambicji Ukrainy do wstąpienia do NATO.

W czasie środowej konferencji prasowej Biden powiedział między innymi, że "prawdopodobieństwo tego, że Ukraina wstąpi do NATO w najbliższego perspektywie nie jest zbyt wysokie". Właśnie do tych słów odniósł się Pieskow. "Nieprzyjęcie Ukrainy do NATO w najbliższej perspektywie nie oznacza odrzucenia przyjęcia Ukrainy [do NATO] w perspektywie średnioterminowej. Z punktu widzenia dialektyki rozwoju stosunków międzynarodowych to jeden moment" - słowa rzecznika rosyjskiego prezydenta zacytowała agencja informacyjna TASS.

Pozytywnie ocenił on natomiast sygnały ze strony Waszyngtonu, iż gotów on jest przystać na nierozmieszczanie ofensywnych rodzajów uzbrojenia państw NATO na terytorium Ukrainy - "Rzeczywiście, ze strony Waszyngtonu i NATO sygnalizują pewną chęć do omówienia niektórych kwestii związanych z tą sytuacją, co prawdopodobnie jest pozytywne".