Kryzys energetyczny. Rzecznik rządu: Liczymy, że część budowlanki zajmie się ocieplaniem

Liczymy na to, że część sektora budowlanego przesunie się na rynek związany z termomodernizacją – oświadczył w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. W środę premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by ocieplali swoje domy przed najbliższym sezonem grzewczym.

Przedstawiciele branży budowlanej zwracają uwagę, że szanse na takie prace są niewielkie ze względu na duże obłożenie terminów i braki kadrowe – podkreśla RMF 24. Rzecznik rządu Piotr Müller uważa z kolei, że spowolnienie na rynku deweloperskim może spowodować, iż będzie łatwiej znaleźć ekipę do termomodernizacji. „Część tej branży będzie również podejmowała działania w innej części sektora budowlanego, więc też pewne moce, jeżeli chodzi o realizację tych zleceń, powinny się pojawić” – powiedział.

Zadeklarował, że rząd „będzie tworzyć takie bodźce rynkowe poprzez dopłaty na rynek termomodernizacji, aby większa liczba firm chciała te zlecenia realizować”.

Rzecznik wyraził nadzieję, że inne firmy, „które zauważą, że to jest rynek, z którego warto skorzystać, również będą z tego modelu współfinansowania korzystały”.

RMF 24 zwraca uwagę, że obok dodatkowych mocy, o których mówi rzecznik rządu, coraz więcej osób może planować remont. Istnieje bowiem duże zainteresowanie dopłatami do ocieplenia budynków.

W piątek ruszył program, który umożliwia wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. „Czyste Powietrze Plus” zakłada, że do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji będzie można otrzymać z wyprzedzeniem jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Liczba pytań i składanych wniosków już po kilku godzinach nowego programu była liczona w setkach.

Przedstawiciele branży budowlanej podkreślają, że nie ma szans na to, aby z ociepleniem zdążyć przed zimą, jeśli ktoś nie posiada zarezerwowanego terminu.

Z kolei wiceminister rozwoju Olga Semeniuk oświadczyła w piątek, że „poprawa efektywności energetycznej nie przyniesie jednorazowych zysków, jedynie w najbliższym okresie grzewczym, ale będzie procentować na najbliższe lata”. Jej zdaniem zachęcanie Polaków przez premiera do ocieplenia domów przed zimą to „należyte słowa”.

W środę premier Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by ocieplali swoje domy przed najbliższym sezonem grzewczym. Szef rządu zaapelował, by Polacy korzystali z dostępnych programów m.in. „Czystego powietrza”.

„To będzie trudna jesień i zima. Władimir Putin się o to postarał” – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Boronowa premier Mateusz Morawiecki.

„Wiemy, że domy, w których mieszkamy wymagają ocieplenia. Dziś po ataku Rosji na Ukrainę szczególnie są odczuwalne wzrosty cen energii. Dlatego warto korzystać z takich programów jak Czyste Powietrze” – podkreślał.

„Tego typu inwestycje, jak ocieplenie domu zasilają lokalny rynek, bo to lokalni przedsiębiorcy ocieplają domy, instalują urządzenia. Trzeba wspierać lokalnych przedsiębiorców” – dodał.

Doniesienia medialne wskazują, że kryzys energetyczny skłonił rząd do rozważań na temat wprowadzenia ograniczenia temperatury w sieciach ciepłowniczych. Chodzi o zmniejszenie zużycia węgla w ciepłowniach.

Przypomnijmy, że według Dziennika Gazety Prawnej (DGP) w rządzie „trwa spór o to, kto doprowadził do podbramkowej sytuacji” z dostępnością węgla i co zrobić, by temu zaradzić.

Sytuacja jest fatalna. Spółki energetyczne i węglowe są kompletnie nieprzygotowane. Może zabraknąć 3–4 mln ton węgla, to połowa zapotrzebowania gospodarstw domowych – powiedział „DGP” urzędnik Kancelarii Premiera.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996,60 zł.

