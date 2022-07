Maksymalna cena węgla. Prezydent podpisał ustawę

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych na poziomie 996,60 zł – przekazała Kancelaria Prezydenta we wtorek.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przewiduje, że cena maksymalna za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym (w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem) wyniesie nie więcej niż 996,60 zł. Wspomniana kwota to cena maksymalna. Oznacza to, że oferowany węgiel może być tańszy. Każde gospodarstwo domowe będzie miało możliwość kupienia maksymalnie 3 ton węgla w tej cenie.

Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Polsce lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Rekompensaty będą wypłacane przedsiębiorcom, nie kupującym.

Do uzyskania rekompensaty będą uprawnieni przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Kupując węgiel w cenie preferencyjnej będzie trzeba przekazać sprzedawcy informację dot. ilości węgla, jaką gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Będzie także wymagana deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw lub kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Będzie trzeba zgłosić źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zobacz także: „Układ węglowy” – Lewica chce, by UOKiK zbadał ceny węgla

Rekompensaty będą wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na wniosek sprzedawcy. Na ten cel przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć na dopłaty maksymalnie 3 mld zł.

Większość zapisów ustawy zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przypomnimy, że w czerwcu rekompensaty za rosnące ceny węgla zostały zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zobacz także: WNP: węgla zabraknie i będzie drogi. „Możemy mieć znaczny problem społeczny”

prezydent.pl / pap / Kresy.pl